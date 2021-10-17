大陸一名在微博擁有172萬粉絲的資安專家，16日發文透露日前去銀行辦事，遇到服務態度不好的行員，讓他一氣之下決定把儲在該行的存款全領出轉存他行，便於16日一次領了500萬人民幣（約新台幣2174萬元）出來，直接裝滿整整3個皮箱，貼文曝光瞬間登上微博熱搜。

該名網紅「sunwear」是網路資安專家，他16日發文表示在國慶前去了一趟銀行，卻遇到「有史以來服務態度最差的銀行」，從接電話、保安到職員，每個人都一副「你欠他」的模樣，讓他不禁抱怨大部分銀行都對客戶百般呵護，唯獨此家一反常態，，「雖然我不是什麽頂級富豪，但也放了幾千萬（人民幣，以下同），近1年這家銀行流水接近4億」。

該名網紅要求500萬人民幣全領現金，並監督行員清點。（圖／翻攝自微博）

sunwear想了想，忍受不了該銀行的態度，決定把全部錢領走放到別間銀行，且要全部取成現金拿走，但由於數額較大只能分批領，他便在16日先領500萬，並要求工作人員現場清點，並補充在等待清點時還發生一個插曲，1名行員對老人說「這麽大字你看不見嗎？」如此嘲諷的話，讓他更加質疑該銀行的服務水平。貼文的同時，他也附上行員清點500萬的照片為證，500萬一共分裝進3個行李箱，最後他開著勞斯萊斯，載著3箱錢離開。

sunwear貼文一出，引發許多網友熱議，有人批他炫富、炒作，或是為難行員還炫耀，但也有人覺得他處理方法很解氣，並打趣說「可以全放我這，我服務態度保證你滿意」，討論熱度直衝熱搜榜。

而據陸網報導，該銀行17日回應此事，表示從初步核查情況看，職員並未違反公司服務要求，但客戶反饋有不好體驗，他們將會認真對待客戶訴求。