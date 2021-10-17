台灣基進立委陳柏惟罷免投票日，已進入倒數7天，陳柏惟持續在台中二選區進行100個小時「苦行」行動，爭取選民的反對罷免。但是因為高雄城中城大火，許多政治人物都取消到場造勢活動。台北市議員徐巧芯預測，3Q如何去催出反罷免的票，難度就非常高，「3Q沒有了」。媒體人吳子嘉也表示，「3Q一定掛，罷免案一定會過」。

徐巧芯17日在《董事長開講》網路直播節目中表示，陳柏惟苦行說要走100小時，結果第一天走完就跛腳，第二天就先回去立法院，只走5公里。第四天跌倒，整個人跌在地上。他說第一天走53公里，53公里可以從基隆走到桃園，可以從台中走到苗栗，從宜蘭走到台北，怎麼走到53公里？根本不可能。他當天走了6個小時，1個小時要走8.3公里，1秒要走2.45公尺，哪一個人走給我看看，不可能，怪不得跛腳。徐巧芯預測，「3Q沒有了」。

徐巧芯接著表示，為什麼桃園市長鄭文燦去挺陳柏惟？因為副總統賴清德沒有去挺，鄭文燦表示，「面對惡質罷免，選擇相信陳柏惟。」

徐巧芯指出，因為高雄大火，沒有人願意下去幫陳柏惟。今天本來預定是高雄市議員黃捷，要陪陳柏惟苦行，黃捷現在不敢去。會罷免的還是會去，陳柏惟如何去催出反罷免的票，難度就非常高。吳子嘉也表示，「3Q一定掛，罷免案一定會過」。