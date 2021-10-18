民進黨中評會本月5日列出7大罪狀，開除美麗島電子報董事長吳子嘉的黨籍，引發熱議。針對為何被開除，吳子嘉終於坦言，因為媒體人根本不應該衝到第一線。

吳子嘉17日在《董事長開講》網路直播節目中表示，為什麼會被民進黨開除黨籍？他是媒體人，根本不應該衝到第一線。第一線是國民黨，國民黨跟民進黨兩個政黨在決鬥，他們卻在後面同情在野弱勢的這一邊，然後讓他們有力量站起來。

吳子嘉接著表示，當年他們參加民進黨的時候，因為民進黨是弱勢的在野黨，然後有新的媒體跟他結合在一起；現在他們的角色就像「牝雞司晨、太阿倒持」，也就是公雞負責在叫天亮，而媒體跑到第一線，一定被砍。

吳子嘉指出，但是有一個機會，現在的時代變了，是因為民進黨做得太過分了，把主流媒體全部包攬掉。他預測，2022年的大選裡面，自媒體會變成主流媒體，如果自媒體跳起來，做掉主流媒體的時候，那就是變天的時候。自媒體是我們老百姓、人民的力量，我們每天在那邊喊、在那邊叫，然後我們再來辦見面會、粉絲會，這時才有可能靠選舉把民進黨弄下來，因為他們有一個權利的傲慢。