香港知名演員葉子媚，靠著演出情色電影《玉蒲團之偷情寶鑑》走紅，擁有36F傲人魔鬼身材的她，被外界封為「香江第一代波神」，據悉更斥資百萬為「胸器」投下保險，雖然靠拍情色電影闖岀知名度，卻始終堅守「三點不露」原則，背後原因眾說紛紜，至今仍沒有人知道真相。

葉子楣1985年出道，接演多是跑龍套的角色，在演藝圈初期始終闖不出名號，直到幫快倒閉的一家雜誌社拍攝泳裝照，讓她的傲人上圍及火辣身材曝光，才讓外界逐漸知道她這號人物，不過初嚐走紅滋味，是演出三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》，劇中和徐錦江一場翻雲覆雨的情慾戲，在當時處於色情電影解禁初期的年代，讓她一夕成名，成為炙手可熱的三級片艷星，不過接戲卻堅守「三點不露」原則，據悉曾有片商出價800萬元要她露點演出，依舊不為所動婉拒對方。

葉子楣靠拍情色電影闖岀知名度，卻堅守「三點不露」原則。（圖／中時資料照）

至於葉子楣為何堅持三點不露？原因眾說紛紜，其一，生性保守的她，想將最好的留給未來另一半，其二，懂得觀眾「越看不到越想看」的心態，希望藉此哄抬身價，最後一點，外界傳出她胸部有傷疤，加上疑似隆胸，不想被外人看到，才會堅守「三點不露」原則，而公司也抓準這點炒作，為她的「胸器」投下二百萬保險，成為香港破天荒首宗「人體保險」，在當時成功掀起話題。

葉子媚為愛淡出演藝圈。（圖／中時資料照）

葉子媚在事業巔峰之際，和脊骨神經科醫生呂錫照墜入愛河，即便對方有過婚姻，還育有一個兒子，早將對方視為要攜手走向下輩子的她，不僅毫不在意對方過往，甚至放棄名利淡出演藝圈，即便有片商岀價千萬力邀復出，依舊不為所動，雖然兩人交往26年沒有結婚，但葉子媚相當享受兩人的甜蜜世界，未料男友因心臟病發猝逝，由於沒有婚姻關係，無法獲得遺產，男方生前留下診所也由兒子接手。

葉子媚多年前素顏走在街頭被拍，與當年艷麗模樣相差甚遠。（圖／微博）

淡出演藝圈多年的葉子楣，曾被媒體拍到她一頭亂髮搭上樸素裝扮現身街頭，與過往螢光幕前艷麗模樣相差甚遠，至於是否有意復出演藝圈？她表示：「一是不要出來，如果出來就不要客串」，沒有將話說死，也留給粉絲無限想像空間。