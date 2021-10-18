2015年6月5日法務部5日執行槍決，死刑犯曹添壽(中)等3人陸續伏法。（中時資料照／杜宜諳攝）

計程車司機曹添壽，2000年間在基隆七堵遇到一名國中女生攔車，他在少女上車後開往郊外後向對方稱「我載妳去玩玩」，強行將少女載到陸橋下性侵然後勒昏，再用膠布封住口、鼻致死，犯後他還嗆聲「一點都不後悔」。

這起震驚社會的命案發生在2000年9月10日，曹男遇到少女攔車後，將車開往七堵新台五線陸橋下性侵，得逞後擔心少女會報警逮捕他，竟起意殺人滅口。

曹男用手肘勒住少女頸部，以膠帶纏繞她的口鼻，造成窒息致死，再將屍體載到七堵郊外棄置。警方當時雖然在現場採得曹所使用的膠帶，及留在陳女內褲上的精液檢體，卻一直比對不出結果。

案發10年後，曹因涉及一起性侵案，刑事局經DNA比對，查出他犯下這起性侵殺害少女案。他被逮後向法官表示，「在看守所內沒有懺悔，故意做的，為什麼要懺悔」，還說「這10年內心很平安」、「真的很平安，我逍遙過10年，一點都不後悔，可以判我重一點」。

縱然事隔10年，受害少女的母親到法庭陳述意見時，仍傷痛欲絕，情緒激動落淚、無法言語。歷審認為，曹添壽對素眛平生的無辜少女強暴，並當場殘殺，犯罪毫無人性可言，有與社會永久隔離必要，判決死刑。

案經最高法院兩次撤銷發回，台灣高等法院更二審審結，痛斥曹男僅為逞其獸慾，竟泯滅人性，利用駕駛計程車的交通運輸工具機會，以強暴、脅迫方法對未滿14歲的少女為強制性交，並以凶殘方法當場故意殺死少女，犯罪情節重大。

更二審認定，「天地之大德曰生」、「惡其意而不惡其人，求所以生之」，生命權是國際公約所保護的基本人權，職司審判工作者，為尊重生命保障人權，應奉為圭臬，但犯後亦未見絲毫悔改真意，若僅處以無期徒刑，明顯違背國民法律感情，也難有一般預防作用。

更二審將曹添壽判處死刑後，2012年最高法院審理後認為，曹添壽對素眛平生的無辜少女性侵，並當場殘殺，犯罪毫無人性可言，有與社會永久隔離必要，駁回上訴判死。2015年6月5日法務部長令准，在台北看守所執行槍決。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。