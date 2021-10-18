《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，印度空軍近年雖然引進法製「飆風」（Rafale）戰機，但由於整體空軍戰機老舊且數量不足、擔當主力的Su-30MKI可靠性不佳、新型戰機採購速度太慢且數量太少等原因，仍將在面對中國大陸空軍時陷入困境。

《歐亞時報》指出，在2020年中印邊境緊張情勢升高後，印度空軍在該區域的主要空軍基地部署Su-30MKI、幻象2000、新引進的飆風，以及「美洲豹」（Jaguar）攻擊機等，以對抗中國大陸空軍。不過印度空軍的戰術戰機總數僅約600架，遠低於中國大陸，且其中有超過150架是老舊的MiG-21和美洲豹。

另外，Su-30MKI是印度空軍目前的主力戰機，總數超過250架，但該型機長期面臨可靠性問題，據信妥善率不足50%，代表僅有約100架能夠隨時執行作戰任務；總數約50架的幻象2000可靠性最佳，因此印度空軍多以該型機執行關鍵打擊任務，儘管其比Su-30MKI早了近20年進入該軍種服役。

飆風是印度空軍對法國貨的又一肯定，已成為該軍種的最先進戰力，但目前僅採購36架，未來恐怕也難與發展成熟後的大陸殲20戰機對抗。印度自行推動的「先進中型戰機」（AMCA）匿蹤戰機計畫仍處於初期階段，若其步上「光輝」（Tejas）戰機延宕數十年的後塵，將對印度空軍造成「災難性」影響。

且MiG-21將於2025年前退役，幻象2000、MiG-29和美洲豹則可能在2030年左右退役。因此就算AMCA計畫按規劃進行、光輝Mk IA和Mk 2順利服役、「中型多用途戰機」（MMRCA）也外購成功，印度空軍仍無法在10至15年內達到42個中隊編制，僅能維持目前的35個中隊，而前者是同時因應中巴兩面攻勢的最低數字。