美國於 9 月底開放完全接種輝瑞疫苗的人追加劑量，莫德納與嬌生則尚未取得相關核准，所以不是每個美國人都可追打疫苗。日前，美國 NIH 釋出新冠疫苗追加劑量的混打臨床數據，指出打完莫德納後，再追打莫德納疫苗的中和抗體效價最高；再來是先打輝瑞再追打莫德納的族群。

而在這之中，嬌生疫苗被美國拉出來討論，因為都打嬌生的受試者表現最弱，但若先打嬌生，之後追打莫德納或輝瑞疫苗，中和抗體效價卻成長至第 3 名與第 4 名。

●追加劑量混打試驗分 9 組

該試驗共招募 458 位已完全接種至少 12 周的受試者，分成以下 9 組，每組受試者約 50 人，18 至 55 歲與 56 歲以上受試者比例相當。9 組受試者為：

(圖/基因線上提供)

研究人員將在第 15 日與第 29 日追蹤受試者的反應原性（reactogenicity）、安全性與體液免疫原性（humoral immunogenicity）。

●哪個疫苗搭配表現最好？

依照公布的數據，受試者追加劑量 15 日後，都打莫德納疫苗的中和抗體效價最高（901.8/mL），第二名是先打輝瑞疫苗，再追打莫德納疫苗的受試者（785.8/mL）。

而都打嬌生疫苗的中和抗體效價僅 31.42/mL，與其他組別相差數倍以上。但若先打嬌生疫苗，再追打輝瑞或莫德納疫苗，中和抗體效價就提升 677.9/mL（輝瑞）與 676.1/mL（莫德納）。另外，數據也指出，追打嬌生疫苗的受試者，其中和抗體效價都不如追打輝瑞、莫德納疫苗的組別。目前，第 29 日數據尚未完整，所以先不討論。

(圖/基因線上提供)

●科學家提 4 個爭議點

針對這份報告，有科學家提出 4 個討論點。首先，此試驗中，莫德納疫苗的追加劑量為 100µg，這比莫德納申請的劑量多 1 倍，原為 50µg。

二來，數據追蹤的時間可能太短，第 2 週與第 4 週的數據難以測出疫苗更全面的結果，譬如嬌生疫苗可能在 4 週後產生更高的中和抗體效價。第三，受試者數量太少，難以全面比較各疫苗產生的抗體數。第四，該結果尚未被同儕審查（Peer Review）。

FDA 僅核准輝瑞、莫德納、嬌生 3 款新冠疫苗，台灣可打的 AZ 不在其中。

●FDA 評估莫德納、嬌生疫苗作為追加劑量

目前，輝瑞疫苗已取得 FDA 核准可作為追加劑量使用，莫德納與嬌生疫苗緊追在後，也已提出申請。而 FDA 將於 10 月 15 日開會討論嬌生疫苗追加劑量的緊急授權。莫德納疫苗則被 FDA 的科學家指出 2 劑疫苗的保護力高，沒有達到追加劑量的標準。

9 月底，嬌生提出相關臨床數據，指出間隔 56 日後追打第 2 劑嬌生疫苗，美國地區受試者能產生 94% 的保護力，抗重症與死亡有效性達 100%，且受試者體內抗體數增加至原先的 4 至 6 倍。

若受試者相隔 6 個月施打第 2 劑嬌生疫苗，其新冠抗體數將在 1 周後數量增加至 9 倍，4 周後抗體數更增加至原先的 12 倍。且各個年齡層都出現類似情形，代表對老年人也有效。