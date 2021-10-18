韓劇《愛的迫降》接近結局前，女主角尹世理因槍傷感染敗血症命危，虐哭大批觀眾。現實生活中，當家人曾住院、正在住院，或甚至住進加護病房時，你都可能聽到「敗血症」而擔驚受怕。

●病患在醫院死亡超過3成有敗血症

當人體免疫力不足，被微生物大量侵入，釋出毒素破壞各器官功能，稱為敗血症，最嚴重將導致休克及多重器官衰竭。據美國研究估計，每3名在醫院死亡的病人有1人罹患敗血症。腹腔內器官（例如膽囊炎）、皮膚傷口和泌尿道感染等都可能引發敗血症，不過近50％的敗血症是由肺炎引起。

（圖片來源 / 康健雜誌）

●初期症狀快速發現 避免敗血症急速惡化

敗血症進展極快，可能在幾天甚至幾小時內就惡化成重症，因此如果家人最近住院、開刀或長期罹患慢性病，一出現初期症狀，建議趕快就醫確定病因。

→初期

1.心跳及呼吸急促

2.發燒、畏寒

3.皮膚蒼白

4.焦慮、易激動

→中後期

1.出現瘀青或瘀斑

2.神智不清、發生幻覺或幻聽

3.血壓降低

4.小便減少

5.昏睡