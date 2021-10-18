台股上周先下後上，連跌三天之後，周五逆襲大漲393點，收在16781點，已經站上頸線16771點。而讓台股上揚的最大功臣就是台積電，在周四的法說會當中，除了公布Q3每股獲利6.01元歷史新高之外，也預估Q4營收會再增5%，毛利會落在51%-53%，這是一個非常好的數字，因為過往台積電營收高峰都落在第3季，像去年9月是營收最高點，但今年竟然Q4還可以繼續成長，也為台股打了一劑強心針。

台股短底型態打出之後，只要下周守穩16771點，不但可以回到季線約17112點，甚至可以回到本波起跌點17335點。不過即使如此，必須留意未來量能最好能推升到3500億以上，這才具有回升的條件，否則大盤可能在高檔做區間整理，但好消息是電子指數上周五率先站上月線，配合最近美元指數升值，新台幣小貶，營造出對於電子股有利的環境，Q4的主流應會在電子股身上。

因此目前一些跌深的電子股，如聯發科、聯詠等，在這邊也無須殺低了，因為晶圓代工會好，代表上游IC設計不會差，雖然晶圓代工漲價，但其一股價已經下跌領先反應，其二這些大廠IC設計還是有議價能力，若加上第四季新產品出現，產品結構調整到位，筆者認為也會有一波不小的反彈。

其實9月台灣外銷訂單衝破500億美元，創下歷史新高，這剛好也反應在9月營收創下歷史新高的家數共有126家，所以台灣經濟基本面還是不錯，而且接下來是美國感恩節和聖誕節消費旺季，投資人可趁此機會布局相關營收成長的績優電子股。

如IPC族群研華、融程電都創歷史新高，另外捷波這幾年也轉型工業電腦，上半年獲利已達1.4元，9月營收也創了6年來單月新高，應是本益比最低的IPC個股。再來如Mosfed族群裡，大中、捷敏ky營收也創了歷史新高，也反應車用相關領域調漲。生技股也有麗豐ky、晶碩、長聖創新高，也可以逢低留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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