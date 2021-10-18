一名女子在交友網站認識自稱單身的機師，以為遇到真愛，交往3年發生一百多次性關係，才得知機師不但已婚，偷吃女子不只她一人，憤而提告。桃園地院審理發現，機師已婚近20年，卻欺騙女子還單身與其交往，侵害她性自主權，判機師應賠償20萬元。新聞轉貼到PTT，引發熱烈討論，有鄉民計算，機師已婚20年至少45歲，有大老婆還有小三、小四要滿足，搞笑發問：「先說吃什麼藥？」。

根據判決書，一名女子主張，2016年透過微信結識尤姓機師，對方聲稱原有論及婚嫁的空姐女友，因對方劈腿才解除婚約，2人進而成為男女朋友，交往3年期間發生上百次親密關係；但後來她接傲不明女子傳來訊息，才知尤男已婚有小孩，而且周旋在多女之間，自己搞不好連小4都排不上。

新聞被轉貼到PTT，引發鄉民熱烈討論，尤其聚焦在機師的「發射」次數。有人說：「三年百餘次，表示平均一個星期一次，但是機師平常還要上班，還有大老婆，小三，小四，哪有這麼多時間？難道又是一個時間管理大師？」、「機師工時遠少於上班族，時間充裕」、「可能正宮早就沒在碰了」、「可能一天兩三次這樣算吧」、「某一天五次補回去差額啊」。

還有鄉民搞笑計算：「周旋數名女子間，小四3年百餘次算101次好了；小三一定要比小四多，不然就分了，所以3年102次；小二同理3年103次；元配供著看的0次。合計3年306次，平均3.6天打1砲。已婚20年至少45歲，先說，吃什麼藥？」。