《洪淑芬辣晚報》

《遠見雜誌》公布總統蔡英文最新國政民調顯示，蔡英文的施政滿意度為52.6%，不滿意度為40.5%。其中兩族群50到59歲(46.8%)、20到29歲(45.8%)最不滿意。前立委孫大千表示，第一次本土疫情爆發，讓年輕世代對蔡英文高度反彈，最主要原因就是疫苗；而50到59歲這個族群，因為對民進黨很多謊言及操作模式，都非常清楚，所以不會被輕易影響。

孫大千17日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，蔡英文跟民進黨過去這一段時間，之所以能夠在2020大選大幅領先國民黨，包括在疫情爆發之前，滿意度之所以這麼高，其實蔡英文都是仗著她有年輕世代的認同跟支持，年輕世代是因為被她的芒果乾效應影響，蔡英文和民進黨一直在吃那個芒果乾的紅利，一直吃到這次疫情爆發。

孫大千接著表示，這一次本土疫情爆發之後，蔡英文跟民進黨完全被看破手腳，原本的芒果乾，以及原本不斷吹噓的防疫功勞這些事情，都因為第一次本土疫情爆發，讓年輕世代對蔡英文高度的反彈。

孫大千指出，50到59歲這個族群的不滿意也最高，他們是一路看著民進黨的發展，所以他們對民進黨很多謊言及操作模式，都非常清楚，他們也不會被輕易影響；而20到29歲的不滿意度之所以這麼高，當然最主要原因就是疫苗，蔡政府所謂的超前部署，結果什麼都沒有，20到29歲的年輕人到現在都還沒有打疫苗。