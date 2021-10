17名美國基督教傳教士和家屬在海地遭幫派分子綁架,民間團體今天呼籲立即放人。海地情勢動盪之際,當地犯案累累的武裝幫派日益猖獗。

法新社報導,位於太子港(Port-au-Prince)的人權分析及研究中心(Center for Analysis and Research in Human Rights)主任季恩(Gedeon Jean)表示:「我們呼籲釋放被綁架的受害者,無論他們是美國公民或其他國籍。」

海地安全部門的消息來源告訴法新社,被綁的受害者中包括兒童,據說還有一名加拿大人,他們造訪在太子港以東30公里的孤兒院於返程途中被綁架,當中若干人是來自俄亥俄州的宣教團體,他們首次到訪這個位於加勒比海的國家就遇險。

消息來源指出,據說綁架他們的是武裝幫派400 Mawozo,數月來出沒於太子港及多明尼加邊境之間,綁票又行搶。

400 Mawozo還曾在他們把持的交通要道挾持數輛車,甚至劫持滿載受害者的巴士,綁架當地人與外籍人士強索贖金,金額通常是海地民眾年收入的好幾倍。

季恩表示,在首都太子港及各省城市附近,「警方已無法與武裝幫派抗衡,他們的組織日益壯大而且控制越來越多的區域」。

惡名昭彰的400 Mawozo在海地犯下的綁架案,累計今年前3個月超過600件,去年同期則是231件,驟增的程度令人咋舌。

而這個宣教團16日清晨被綁地點就是在400 Mawozo霸佔的交通要道,除了美國籍公民,還有為數不詳的海地民眾也被脅持。

美國國務院並未透露詳情,一名發言人僅表示:「美國公民在海外的福祉與安全是國務院的首要之務,我們已注意到相關報導,目前為止沒有進一步的消息可提供。」(譯者:曹宇帆)1101018