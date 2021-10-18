美國阿拉巴馬州拉得皮博斯體育館（Ladd-Peebles Stadium）15日傳槍響5人受傷，警方逮捕一名年僅19歲的嫌犯。
美聯社報導，來自阿拉巴馬州塞梅斯（Semmes）的史考特（Jai Scott）於16日被控5樁謀殺未遂的罪名，至於行凶動機警方沒有公布。
警方另於16日上午在莫比爾（Mobile）警局的臉書頁公布1張不甚清晰的照片，當中有3人，疑似是這起槍擊案的嫌疑人。
15日晚間警方原本聲稱4人受槍傷，莫比爾警局局長普林（Paul Prine）告訴記者，案發當時威廉森（Williamson）與威格（Vigor）高中的美式足球隊正在拉得皮博斯體育館捉對廝殺。
傷者當中摩根（Jakobe Morgan）身中5槍，他的媽媽克勞福（Gwendolyn Crawford）告訴WPMI-TV電視台，兒子脊椎中彈，左半邊知覺受影響，還有一發子彈貫穿腎臟。
莫比爾市長史廷普森（Sandy Stimpson）則喊話：「我們社區當中，尤其是年輕人之間，蔓延的暴力趨勢必須停止。」並說有信心警方必定能將歹徒繩之以法。
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