第23屆台北電影節於（9日）舉辦，現場不乏許多分手情侶檔及現任緋聞情侶檔現身同台的狀況，其中最受矚目的就是叫好又叫座電影《當男人戀愛時》的男女主角邱澤和許瑋甯，在傳出緋聞後首度同台，只是台前始終保持安全距離的兩人幾乎零互動，只有在邱澤上台領獎時說了「謝謝我的女主角許瑋甯」；不過下了台在慶功宴上，彼此又成為彼此最佳的伴，他們倆並肩而坐，當場上演深情對望咬耳朵戲碼，台前台後兩樣情。

邱澤用手遮口跟許瑋甯說悄悄話，兩人交頭接耳。（圖／本刊攝影組）

雖然奪獎失利，但許瑋甯望著邱澤聽他說話，心情看來挺不錯。（圖／本刊攝影組）

十月九日深夜十點半左右，繼三年前靠著《誰先愛上他的》，再度拿下台北電影獎影帝的邱澤，在頒獎活動結束後，搭乘保母車離開電視台前往大安區一處餐酒館。進到餐廳後，他拿著一杯啤酒和同場的友人聊天並舉杯，接著走到許瑋甯旁邊坐下，在典禮上完全沒有互動的兩人，邊喝酒邊談心，聊得相當愉快，彼此臉上不時出現笑容，偶爾還伸手遮掩看似講悄悄話、咬耳朵，沒能奪獎的許瑋甯臉上不見半點落寞之情，可見有「男主角」在身邊陪伴很解憂。

不曉得是不是整晚要擺出笑容太疲累，許瑋甯聊著聊著竟當場捏起自己的臉來。（圖／本刊攝影組）

次日零點十五分，邱澤並未跟許瑋甯一同離開，而是搭著保母車前往松山區另一家餐廳，與《我沒談完的那場戀愛》劇組碰頭，此團隊也是之前他拍攝《誰先愛上他的》的團隊，同場的吳慷仁和邵雨薇在兩點多搭計程車先走，至於邱澤則隨後在兩點半左右離去。

穿著性感細肩帶上衣的許瑋甯，與邱澤不停地聊天且笑得很甜。（圖／本刊攝影組）

回顧典禮當天，傳出緋聞的邱澤和許瑋甯隨著《當男人戀愛時》劇組團隊現身，拍照時，有別於其他工作人員都靠緊緊拍照，兩人還刻意避嫌，隔著「楚河漢界」，眼神也不和對方互動。在頒到「最佳男主角」一獎時，主持人阿Ken刻意提到「誰和你對戲都會愛上你吧」，還問邱澤：「當很多演員拍完電影還都會身在其中，久久不能自己，請問你現在是『當男人戀愛時』嗎？你可以用點頭搖頭或聳肩來回答我！」結果邱澤反應竟然是聳肩，阿Ken見狀也立刻趁勢追問：「聳肩是代表生米煮成熟飯了嗎？」惹得全場哄堂大笑。

聚會結束後，邱澤趕赴第二攤與吳慷仁相聚，直到深夜兩點多，吳慷仁與邵雨薇先離開。（圖／本刊攝影組）

只是先前許瑋甯曾表示與邱澤是聊得來的好友，卻在各活動及當晚典禮上演出「不熟」，看來私底下兩人仍就是彼此的「最佳夥伴」，好交情未受影響，喜愛這對「銀幕CP」的觀眾，似乎不用太擔心了。

雖然稱有好交情，但許瑋甯與邱澤在公開場合總是保持著安全距離，幾乎零互動。（圖／本刊攝影組）

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