德國綠黨投票同意進入組閣談判 07:582021/10/18 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國綠黨代表周日投票同意參與政府組閣談判，這也使得社民黨黨魁蕭茲距離接任德國總理一職又更進一步。 目前中間偏左的社民黨、綠黨與親商中間偏右的自由民主黨即將正式開始三方組閣談判。由於這三黨代表顏色分別為紅、綠與黃等三種顏色，因此也被外界稱為「紅綠燈」聯盟。 負責主導這項談判的蕭茲日前表示，希望能在聖誕節前完成組閣協商，並且成立新的聯邦政府。如果成功，這將是兩德統一以來首次出現三黨聯合執政的政府。 德紅綠燈三黨 將開啟正式組閣談判 德國會外交推手 探討保護台灣民主 #聯合 #綠黨 #組閣談判 #德國 #社民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 共同富裕 關鍵在法治與倫理 04:102021/10/17 時論廣場 11月可望開放AZ混打莫德納或BNT 口罩有條件鬆綁 拍照戶外運動免戴 04:102021/10/18 焦點要聞 李顯龍表態 支持中國加入CPTPP 04:102021/10/16 產業財經 法國車今調升 新車漲價潮來了 04:102021/10/18 財經焦點 民進黨：尊重黃國書說明 批朱立倫昧於事實迴避責任 14:502021/10/17 政治 臺南文旦質量均優 每年持續在新加坡熱銷 19:342021/10/17 生活 美艦闖進中俄聯合演習射擊海域 美俄艦僅相距60公尺 10:422021/10/16 兩岸 王毅通話伊朗外長：支持重啟伊核全面協議恢復履約談判 11:012021/10/16 兩岸 牆掛富貴險中求 首惡「蔥仔」暴力討債遭收押當場暴哭 16:012021/10/16 社會 買BNT疫苗涉內線 台灣東洋遭檢調搜索 04:102021/10/16 財經要聞 討債集團掛字畫富貴險中求 被押暴哭 04:102021/10/17 地方新聞 財經熱門新聞 日圓貶過頭了嗎？ 外銀看兩指標作決策 - 財經 - 工商 台積電好到爆 這2大咖也別殺了 下一波賺錢股曝 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 16檔強勢股 反攻先鋒 - 財經要聞 - 工商時報 美股噴了 殺退2隻灰犀牛！謝金河斷言未來4大變化 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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