受東北季風影響，北、東降溫明顯，新北、宜蘭今晨均出現18.1度低溫，雙雙寫下今年入秋以來新低。中央氣象局指出，今降雨仍以迎風面為主，水氣逐日遞減；氣象專家吳德榮提醒，周四（21日）下半天又一波鋒面南下，降雨範圍更大！

「今年入秋以來最冷」，氣象局預報員葉致均指出，新北富貴角、宜蘭三星今晨低溫來到18.1度；若是人工觀測站，則以蘇澳18.9度最低。

葉致均表示，今雨勢緩和，僅局部地區（迎風面）有短暫雨，其他各地陸續恢復多雲到晴。今各地氣溫：北部18至25度、中部19至33度、南部20至33度、東部18至32度。

受東北季風影響，北台灣今晨低溫降至18.1度，寫下入秋以來新低。（中央氣象局提供）

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今起至周四上午，北台灣早晚偏涼，北海岸、東北部、東部偶有短暫雨；中南部晴時多雲、日夜溫差大，南部山區午後有小範圍陣雨。

下一波鋒面預計周四下半天抵達，周五（22日）起至下周日（24日）東北季風再度增強，冷空氣威力雖不如這波，但降雨影響範圍更大，雨區擴大至苗栗以北，中部山區也有降雨機率。