道奇猛將騰納(Justin Turner)因為頸部不適，被宣布移出國聯冠軍戰G2對決勇士的先發打線。道奇打線裡有兩個騰納，另一位是崔伊騰納(Trea Turner)，身體不舒服的是「紅鬍子」賈斯汀騰納。總教練羅伯茲(Dave Roberts)指出，騰納其實首戰就有頸部不適，仍維持在先發打線，但G2開打前他的狀況很糟，他的頭幾乎沒辦法轉向右邊。

身為右打者，騰納打擊的時候只需要向左看，但是守備就不可能了，而且他還是內野手，羅伯茲表示騰納必要時只能擔任代打。羅伯茲說：「賈斯汀仍然願意上場，我認為不該這麼做，而且我們還有其他選項。」羅伯茲希望騰納在G3可以重返先發。

騰納是道奇隊史季後賽的全壘打王（13轟），例行賽打擊率0.278，擊出27轟、87打點。但是騰納進入10月以來的狀況非常低迷，對戰巨人的系列賽僅有0.050打擊率，他看球的能力明顯下滑，頻繁追打壞球。

道奇還有貝林傑(Cody Bellinger)、泰勒(Chris Taylor)、勒克斯(Gavin Lux)等人補上打線，其中泰勒可以守備騰納留下的三壘空缺。

季後賽頸部不適的情況，道奇投手薛爾瑟(Max Scherzer)前年也遭遇過，那時是2019年世界大賽，效力國民的薛爾瑟早上起床發現落枕，因此錯過重要的G5與G6，國民差點被淘汰。最後國民苦撐到G7，薛爾瑟終於回歸登板，幫助自己和國民奪下首座冠軍。