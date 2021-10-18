「大方體驗自然營」招募31人前往雙溪虎豹潭活動，未料溪水暴漲造成2名孩子和2名父親死亡，還有2人孩子失蹤嚴重意外。新北市長侯友宜昨(17日)晚間在臉書寫下沉痛心聲，到基隆殯儀館向家屬致哀時，有一名父親強忍悲傷，直說自己一定會堅強，淚水卻無法受控地落下，自己擁著對方，忍不住紅了眼眶，「因為失去骨肉至親有多痛，我承受過」。

侯友宜在臉書表達悲痛的心情，他指出，虎豹潭徹夜搜救到白天再到黑夜，不願接受的事實還是發生了，2名孩子和2名爸爸離開了他們最摯愛的家人，傍晚進入基隆殯儀館前，腳步和心情一樣沈重，強忍傷感，深吸一口氣，身為父母官，到這裡是希望帶給家屬振作的力量，自己必須比誰都更堅強。

侯友宜透露，踏進殯儀館探望家屬時，一眼望見小妹妹的阿嬤，眼裡盡是止不住的淚水， 快步上前緊緊握住她的雙手 ，希望能帶給他一點力量，對方明明傷痛欲絕， 卻向他連聲道謝，每句謝謝都讓他揪心自責，他和警消弟兄多希望幫阿嬤帶回依舊活潑可愛的孫女，但用盡全力卻未能如願。

令人揪心的還有小男孩的媽媽，侯友宜說，這位媽媽淚水早已潰堤，聲聲呼喚著心肝寶貝的名，卻喚不回熟悉的一聲「媽咪」， 一旁的爸爸強忍悲傷，直說自己一定會堅強，淚水卻無法受控地落下，擁著對方，忍不住紅了眼眶，「因為失去骨肉至親有多痛，我承受過」。

侯友宜指出，更想說的是整起事件絕不是為人父母的錯，相信父母對孩子的照顧一定非常用心，才會想帶著孩子看山看水體驗世界的美，怎知造化弄人，但不該開團的公司開了團，該追究的人禍，還有法律責任，我們一定追究到底，現在還有2名孩子下落不明，也絕不放棄任何一線希望，全力搜救到最後一刻。

最後，侯友宜也向家屬喊話，人生無常，他懂失去的當下，有多難接受 ，不論需要什麼幫助，「記得告訴我一聲，我都會在」。