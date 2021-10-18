靜宜大學校友總會為改善弱勢孩童的生活與學習環境，號召全球校友為台中教區附設的八所身心障礙福利服務機構，進行公益捐款及關懷活動。（靜宜大學提供）

靜宜大學校友總會為改善弱勢孩童的生活與學習環境，號召全球校友為台中教區附設的8所身心障礙福利服務機構，以愛傳愛，進行公益捐款及關懷活動！靜宜大學校友總會理事長蔡陽明偕同也是校友的立法委員羅美玲等，第2站來到南投竹山「玫瑰啟能訓練中心」，希望藉此拋磚引玉，邀請更多校友加入慈善行列，傳遞愛與善的力量！

「在別人的需要上，看見自己的責任！」蔡陽明表示，「以愛傳愛」是靜宜的傳統，「玫瑰啟能訓練中心」位於南投縣，主要收容來自低收入戶、隔代教養及單親家庭的青少年，經濟較為弱勢。希望匯集靜宜全球校友的資源及力量，攜手奉獻愛心，扶助弱勢、回饋社會。

靜宜校友在各專業領域貢獻所學，同時服務偏鄉弱勢族群與跨國傳愛，讓靜宜的愛能持續照亮世界各角落。（靜宜大學提供）

立法委員羅美玲說，能代表靜宜大學EMBA校友，及南投在地人參與「以愛傳愛」公益活動，格外有意義。（靜宜大學提供）

立委羅美玲說，能代表靜宜大學EMBA校友，及南投在地人參與「以愛傳愛」公益活動，格外有意義！她也敬佩台中教區附設的8所身心障礙福利服務機構，為社會所做出的貢獻；並感謝靜宜校友總會發起「以愛傳愛」公益活動，可以啟動「愛的循環」，以正向力量影響社會。

靜宜校友總會發起「以愛傳愛」公益活動，啟動「愛的循環」，以正向力量影響社會。（靜宜大學提供）

天主教會台中教區附設南投縣私立玫瑰啟能訓練中心執行長蔡惠玲表示，美籍神父游仁德在民國90年奉派至南投偏鄉竹山服務，他在大街小巷及山區小徑宣揚福音過程中，看見了身心障礙者在街上遊蕩，或因父母的不捨而深鎖於家中，這讓同為身心障礙者家屬的游神父感同身受，因而創辦「玫瑰啟能訓練中心」，以守護身心障礙者、實踐天主的愛為使命。該中心除了提供身心障礙者多元的照顧及服務，也積極輔導培養一技之長，以邁向自給自足，有更好的生活及發展。

擁有資訊專業靜宜秘書長兼校友服務中心主任劉國有，聽取玫瑰啟能訓練中心主任孫瑋嬨簡報時，瞭解到該中心缺乏完善數位設備，允諾校方會依需求進行再生電腦組裝與整修，期盼啟動公益循環，提升學習品質及效益。

劉國有並感謝靜宜校友在各專業領域貢獻所學，同時服務偏鄉弱勢族群與跨國傳愛，期望靜宜的愛能持續照亮世界各角落。