下波冷空氣周四接力報到，氣象達人彭啟明表示，明後天回溫後，周四至周末另一波東北風及鋒面通過，北部、東半部轉陰沉偶陣雨，溫度再往下降到22至25度，氣象局也表示，周五東北風增強，周六、日東北風影響，北部、東半部有雨，午後山區有雷陣雨。

彭啟明今天在臉書表示，明後天(19、20日)大陸冷高壓勢力對台灣影響稍微減弱，各地逐步回溫轉晴，但回溫幅度不同，北部不超過30度，中南部約30至32度間，預期會持續到周四(21日)。

彭啟明表示，周四到周日(21至24日)另一波東北風及鋒面通過，北部及東半部等迎風面再轉陰沉偶陣雨，溫度也會類似這幾天的波動，從30度降溫到22至25度，提醒多留意身體健康。

彭啟明表示，預期這幾周都是有節奏的有冷空氣南下，配合上鋒面系統，水氣略多，但這當中仍有許多空檔轉晴時間。中南部則天氣穩定，較無變化。

氣象局也表示，周五（22日）東北風增強，周六、周日（23、24日）東北風影響，迎風面降雨的範圍增加，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。