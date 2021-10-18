台開(2841)上周五舉行重大訊息記者會，說明退票300萬元，台灣證券交易所表示，今天起台開併案列為全額交割並採分盤集合競價交易方式。

證交所表示，台開先前因會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，核有證交所營業細則第49條第1項第3款規定情事，上市有價證券列為全額交割股。而上周又發生存款不足金融機構退票情事，公告自10月18日起，併案列為全額交割股採行分盤交易。