《營建股》台開退票 列全額交割及分盤集合競價 08:032021/10/18 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台開(2841)上周五舉行重大訊息記者會，說明退票300萬元，台灣證券交易所表示，今天起台開併案列為全額交割並採分盤集合競價交易方式。 證交所表示，台開先前因會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，核有證交所營業細則第49條第1項第3款規定情事，上市有價證券列為全額交割股。而上周又發生存款不足金融機構退票情事，公告自10月18日起，併案列為全額交割股採行分盤交易。 國泰證搭數位浪潮 彎道超車 日勝國際企業引進 日製金屬表面研磨機 #台開 #列為 #退票 #全額交割 #分盤集合競價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群崴國際 助企業度過轉型陣痛 04:102021/10/18 產業特刊 台積供應鏈 Q4需求續旺 精材欣興 業績喊衝 04:102021/10/17 產業特刊 內資軋外資 14檔反攻號角響 04:102021/10/18 證券．權證 專家看台股 年線到萬七 橫盤區間震盪 04:102021/10/18 財經要聞 美股超級財報周登場……… 多頭新柴火 接棒台積攻堅 04:102021/10/18 財經要聞 台積電好到爆 這2大咖也別殺了 下一波賺錢股曝 05:212021/10/18 財經 大獅賽》狀元郎領軍 新竹攻城獅力挫台藝大4連勝 20:262021/10/17 體育 操盤心法－美債殖利率回落 台股跌深反彈 04:102021/10/18 證券．權證 今年銷售、營收戰新高！ 瑞智壓縮機 全年銷量拚2千萬 04:102021/10/18 證券．權證 敦南數位分公司擁50萬戶 單點第一大 04:102021/10/18 財經要聞 台積領攻 台股本周再戰萬七 04:102021/10/17 專題周報 財經熱門新聞 日圓貶過頭了嗎？ 外銀看兩指標作決策 - 財經 - 工商 台積電好到爆 這2大咖也別殺了 下一波賺錢股曝 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 16檔強勢股 反攻先鋒 - 財經要聞 - 工商時報 美股噴了 殺退2隻灰犀牛！謝金河斷言未來4大變化 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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