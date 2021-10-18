新北市消防局徹夜進行搜救。（新北市消防局提供）

「大方體驗自然營」招募31人在16日到新北市雙溪區虎豹潭活動，未料溪水暴漲造成4死、2失蹤嚴重意外。國民黨副秘書長李彥秀昨在臉書沉痛地說，不但應該針對這起個案了解是否有所疏失，負起相關責任，更應該針對課外體驗營隊的舉辦、報備、責任做出更好的規範！

李彥秀指出，新北市的消防救難同仁仍在積極搜救，除了感謝新北市政府的努力，繼續為仍未尋獲的民眾祈福，也期望台北市政府也應該同步檢討辦理活動的公司，以及類似課外的體驗營隊，是否有足夠的專業知識以及安全防護。

不過，李彥秀也說，不但應該針對這個個案了解是否有所疏失，負起相關責任，更應該針對課外體驗營隊的舉辦、報備、責任作出更好的規範，才能夠避免憾事發生。

由於目前4名死者及2名失蹤者的戶籍都在台北市，北市府已由法務局和商業處先凍結負責人帳戶、商業登記，避免業者變更負責人、脫產。北市副市長蔡炳坤表示，已對公司註記禁止變更，同時循法律程序凍結財產，要求業者負起刑事及賠償責任。