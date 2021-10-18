民進黨立委黃國書昨於臉書發文坦承，過去曾是國民黨情治單位線民，並表示負起政治責任退黨。對此，前交通部長林佳龍表示，政府可參考德國等國家的機制，立法給予加害者在一定期限內登記自白免責的機會，「終究，我們需要的是真相，而不是仇恨」。

林佳龍昨（17日）在臉書發文表示，自己和黃國書是多年的好朋友，知道有關訊息時，心情格外複雜，他也以老同事的立場，對黃表達了關心，「我們更不應否定他這些年來在教育文化議題上的努力」。林認為，黃國書宣布退出民進黨，未來也不再參選立委連任，身為政治人物，能誠實面對過去，負起責任，並真心改過是很重要的態度。

對於過往黨國威權統治，林佳龍直言，造成台灣社會系統性的迫害，扭曲時代也扭曲人性，不管是加害者、被害者或是台灣社會，都需要從轉型正義中得到救贖與和解，如此，台灣才能在愛與自由裡，成為健全的民主社會，邁向正常國家。林佳龍稱，面對直接、間接加害者，「我們應有更符合人性的機制，協助他們誠實面對、勇敢負責、真心改過、進而終生彌補」。

林直言，被害者有權知道真相，知道國家機器曾對他們做過什麼事情，也唯有查明真相，才能對被害者受創的心進行修復，避免轉型正義被簡化成個人仇恨，這之後才能談要放下什麼，又要原諒什麼，類似「過去就讓它過去」的主張，無疑是對被害者苦難的漠視，也可能因此再度發生類似的不義壓迫。

針對此舉可能掀開歷史創痛，林指出，並不是為了清算個人，而是為了持續書寫歷史，因為這些歷史至今仍影響社會集體意識，若國民黨能誠實面對自己曾是加害者的身分，交出黨內組織涉及轉型正義的檔案資料，才能與台灣社會共同面對過去，面向未來。林佳龍更期盼，「有那麼一天，我們的社會能做到真正的和解，而我們能告訴下一代，那些我們為了愛與自由、為了正義與和諧所努力的事」。

林佳龍最後強調，促轉會所取得的調查局檔案只是冰山一角，警備總司令部、國防部軍情局和政戰監察系統、國民黨內部檔案，如知識青黨部、海外工作會、文化工作會等單位，許多資料恐怕已經被銷毀，或正在被銷毀中，必須儘快搶救。