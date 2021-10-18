櫃檯買賣中心將於11月15日舉辦「110年度創櫃公司投資媒合會」，希望透過活動串聯有潛力的創新企業與專業投資人之間的互動及媒合，讓專業投資人更了解創櫃公司的特色與核心價值，並支持創新企業成長。

創櫃板產業聚落已漸成形，並展現出旺盛動能，為提升創新公司財務體質，增進創新企業與投資人交流機會，櫃檯買賣中心將於11月15日舉辦「110年度創櫃公司投資媒合會」。

櫃買中心表示，此次活動將聚集具發展潛力的創櫃公司進行簡報發表，邀請的公司包括電子科技類之岳揚(7585)、呈睿(7597)、元皓(7449)、大麥(7600)、優思睿智(7593)，生技醫療類之元健大和(7574)、匯嘉(7596)、國聯醫管(7604)、艾思特(7592)；募資簡報後並安排創投業者、金融機構及企業投資部門與創櫃公司於線上進行分組交流與互動，期透過本活動，串聯有潛力的創新企業與專業投資人之間的互動及媒合，不僅讓專業投資人更了解創櫃公司的特色與核心價值，同時支持創新企業成長，讓優質的企業能夠加速發展。