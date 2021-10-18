高雄城中城大火爆發案外案，一名47歲許姓男子居住在起火點「海祿堂」茶具行套房旁邊，但他疑似常夜間酒後鬧事，遭49歲的親哥哥從四年前起，就在晚上時段將他反鎖在房門內，甚至嚴格看管他不准買酒，以防止又鬧事，導致他火警發生當時無法及時逃生，葬身火窟之中。

據了解，許弟平日精神狀況及行動皆正常，每日11時至15時從事清潔工作，由於經常酒後鬧事，約4年前開始，許弟結束清潔工作後，許兄會以鎖頭將弟弟反鎖於房間內，除了在大樓公廁洗澡外，每日餐食皆由許兄送至許弟房間，另外，為了防止許弟自行買酒飲用清潔工作所得皆由老闆直接付給許兄。

據悉，火災當日約2時57分許弟曾打電話給哥哥稱房間停電，許兄隨即自城中城對面大樓5樓住處下樓查看，但當時已經發生大火，無法衝進火場救許弟，再回撥許弟的電話時已經關機。

雄檢指出，相驗團隊在案發當日就發現所有死者均在7樓以上，唯獨許男陳屍處在1樓，且已為焦屍狀態，以現場狀況判斷1樓逃生並不困難，縱使熟睡也不至於毫無逃生跡象而成為焦屍，因而察覺有異，決定解剖遺體，並在15日完成解剖程序。

雄檢進一步說明，許弟友人隨後爆料他平日均遭許兄反鎖在一樓住處內，導致當時無法逃生，警方隨即在17日帶回許兄及其友人到案約談，移送檢察官複訊後，檢方認為許兄涉有過失致死罪嫌，但考量他已交代完整事實經過，無羈押原因，且許弟平日均由許兄負責提供住處、經濟來源及生活照料，念二人手足情誼，所以予以無保請回。

許兄17日晚間獲無保請回後，面對媒體詢問是否反鎖房門一事，許兄懊悔表示，那都是有原因的，他已經向檢察官說明，對於弟弟的死他也相當難過。隨後便快步在地檢署外搭乘計程車離去。

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