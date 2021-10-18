高雄城中城大火奪46條人命，全台開始關注危老建築都更議題，像是桃園市中壢火車站前的「財神大樓」，與「城中城」一樣都是商業大樓變成鬼樓，也曾因火警導致外牆一片焦黑，不僅影響市容，外界也擔心安全問題，期盼儘早都更。近日在網路上引起討論，許多在地人更直言，「中壢市容真的慘不忍睹」、「下一個城中城」。

一名網友日前在PTT上貼文表示，中壢火車站前的財神大樓，一樓有許多販賣手錶、手機、小吃的攤位，在地人很少會去那邊逛，客人幾乎都是外籍移工，樓上只知道有發生過火災，現在有沒有商家營業不知道，外觀又舊又暗也沒膽進去，並好奇詢問，「目前為止完全沒聽過要拆還是改建之類的，有沒有中壢財神大樓的八卦」。

貼文一出引起網友討論，在地人紛紛表示，「約30年前的的火災」、「這種都產權複雜，不然黃金地段誰不想開發」、「違建的排那麼久了，還期待桃園能做啥？」、「全台有名鬼屋」、「中壢市容真的慘不忍睹」、「這棟不強制拆除遲早再燒一次」、「下一個城中城」。

中壢的財神大樓屋齡達42年，早年結合電影院、飯店、百貨，頂樓還有旋轉餐廳，曾風光一時，但後來經營不善沒落。財神企業董事長張仙麟上周曾表示，還差9份同意書將可抵達過半、125份同意書門檻，將可通過第一階段都更，還在努力中。