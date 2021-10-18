慶祝7周年，開展餐飲集團旗下牛排連鎖餐廳「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」推出生日慶優惠活動，自10月19日至11月8日期間持有效証件號碼含「1、0、2、5」四碼、無需排序，至全台任一分店，每桌點用900元以上牛排乙份，即免費贈送「冠軍火烤豬肋排」（半排）乙份。另同步加碼「10月壽星同慶」活動，凡10月份壽星到店用餐，全桌即可享飲品買一送一優惠。

「德州鮮切牛排」自2014年10月25日開幕以來，致力於提供道地的美式餐點，將原汁原味的「手工鮮切牛排」引進台灣，讓消費者不用出國，在台灣即可嚐「美」味。今年為歡慶來台7週年，Texas Roadhouse德州鮮切牛排大玩創始幸運數字掀話題，活動期間消費者到店內出示含有「1、0、2、5」四碼的有效證件號碼，包含身份證、居留證、護照，數字無需按照排序，點任一900元以上牛排，即贈送廣受好評、價值690元的「冠軍火烤豬肋排」（半份，不含配菜）。

Texas Roadhouse七週年生日慶並邀在線知名的Live互動線上社交平台Xtars合作，由四位美國遊嗑人氣主播擔任活動宣傳大使，搭配與餐廳氛圍相符的俏牛仔服飾，為今年的生日慶增添許多互動及生氣。