為在「最歡樂的鬼節」萬聖節傳遞節慶體驗，台北晶華酒店將自10月22日起至31日推出應景的餐飲與住宿活動，一樓azie餐廳變裝為「魔幻甜點樂園」，人氣自助餐廳柏麗廳連兩周末將辦「變裝派對」，同時郵輪式度假系列亦推出「萬聖節搞怪航程」住房專案，「吃住皆搞鬼」全力營造歡樂氛圍，搶攻微解封後的餐飲與住宿商機。

台北晶華酒店表示，針對萬聖節，一樓azie餐廳為三款經典料理換裝，由黑怪獸漢堡、幽靈披薩、單眼怪墨魚麵組成「萬聖變裝餐」。法籍點心行政主廚裴洛偉則發揮童心，將美味的布朗尼、佛卡夏、奶酪、甜甜圈、棒棒糖分別化身為南瓜怪、科學怪人、木乃伊等，打造一座「奇幻甜點樂園」。10月22日至23日，以及10月29日至31日連續兩個週末晚餐時段，超人氣自助餐廳柏麗廳則將舉辦「萬聖節變裝派對」，當日變裝入場者，打卡上傳至台北晶華酒店官方Instagram，有機會獲得大獎酒店住宿一晚。

此外，台北晶華郵輪式度假體驗中規畫了「萬聖節搞怪航程」住房專案，搭配萬聖節DIY創意體驗課程、應景派對野餐組，與以全球夯劇「魷魚遊戲」熱潮規劃的限定闖關活動，讓大小朋友們歡度好吃又好玩的萬聖節假期。

針對萬聖節，晶華酒店一樓Regent Gift Shop共推出兩款蛋糕組與六款麵包應景，外型俏皮可愛，嘗來更是精緻可口。其中最吸睛的「萬聖節巧克力棒棒糖蛋糕」是於精心烘焙的巧克力布朗尼中揉入核桃及奶油起司，再以手工捏塑成南瓜怪、科學怪人、女巫等造型，精巧奇趣的設計讓人愛不釋口。另有搞怪造型的「怪異萬聖節甜點杯」，是以草莓奶酪、紫地瓜香緹、布朗尼等多款經典甜品組成，上述組合每款六入組，每組680元起。

麵包的選項也是精彩萬分，可愛到捨不得享用的「木乃伊熱狗麵包」是以麵糰捲入美式熱狗、表層刷上蛋液烘烤，最後綴上栩栩如生的大眼睛而製成，活靈活現的樣貌，絕對是鎂光燈焦點。以揉入迷迭香、鹽跟橄欖油調味製成的「鬼臉佛卡夏」，宛如帶大家回到經典恐怖電影驚聲尖叫的場景現場。另有造型逗趣、嘗來外酥內軟的「萬聖節甜甜圈」，與「骷髏頭巧克力麵包」，口感濕潤柔軟、以新鮮南瓜製成的「胖嘟嘟南瓜麵包」，以及風靡全球、家喻戶曉的節慶甜品「萬聖搞鬼薑餅屋」。

除了餐食與糕點外，台北晶華飲料達人並設計推出充滿惡作劇元素的「萬聖節血袋特調」，分別以紅石榴、哈密瓜，以及青蘋果為基底調製出三款繽紛的無酒精飲品，盛裝飲品的容器特別選用時下超夯的血袋，創意又逼真的模樣，啜飲時宛如化身成吸血鬼般，營造出萬聖節詭譎的氛圍。上述品項每款90元起，自10月22日可於酒店一樓Regent Gift Shop，或「晶華美食到你家」餐點外帶外送平台預訂。

台北晶華的「萬聖節搞怪航程」郵輪式度假體驗住房專案，標榜由郵輪管家團隊精心策畫的萬聖節升級版「萬聖節搞怪航程」郵輪式度假體驗住房專案，此次特別將重點放應景的手作課程，包括搞怪糖霜餅乾DYI以及血腥瑪莉歐調飲等，郵輪管家更將於10月23日以及30日兩日下午時段於時尚廣場、以席捲全球夯劇「魷魚遊戲」為主題，精心規畫「我是第457號」闖關活動，現場透過123木頭人、彈珠遊戲等多項童年競賽遊戲，宛如身歷其境的感受劇中刺激吸睛的緊張劇情。

台北晶華「萬聖節搞怪航程」郵輪式度假體驗住房專案兩天一夜，兩人成行成人每人每晚3490元起，每房另贈二位12歲以下孩童免費，更可免費升等至擁有私人露臺的17坪雲天露臺家庭客房(每日限量)。房價包含共學課程、?麗廳自助早餐、兒童遊戲室、無限享用小小貴賓室中的冰淇淋和果汁、晶華城市星空電影院，以及一組由晶華美食管家為您服務送至房內的「瘋狂萬聖派對野餐組」。