ITF台北國際旅展將於11月5日至8日於南港展覽館登場，寒舍集團(攤位編號I101)集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店，以及礁溪寒沐酒店推出31組人氣明星商品，住宿破盤下殺最低19折，餐券54折起，在展覽現場、官網線上與各館快閃櫃皆有銷售，標榜可一次買齊排行榜「必敗」商品。

為擴大搶攻國旅與餐飲商機，寒舍線上旅展自10月18日上午10點至11月14日開售，10月29日至11月14日四館飯店同步開設「旅展快閃櫃」販售多款超值餐券、聯合券與住宿券等，消費者可至南港展覽館或各館飯店一樓快閃櫃位挑好康、搶優惠。

寒舍線上旅展10月18日起提前開跑，台北喜來登與寒舍艾美線上獨賣雙人自助餐券，平均每人最低1350元起，都會輕旅寒舍艾麗一泊一食下殺集團最低19折、近郊度假礁溪寒沐平日住宿4999元，全台7-ELEVEN ibon可便利取票。就近購買更方便，四館飯店設有快閃櫃10月29日起同步開賣，上班族午休或下班時間可輕鬆買。

寒舍集團參加本次旅展最大亮點是，Buffet雙天王台北喜來登及台北寒舍艾美首度推出「十二廚及探索廚房平假日自助下午餐聯合券」每組四張4600元，超人氣百匯一次嚐。巨無霸牛排控必買寒舍艾麗「LA FARFALLA爐烤美國戰斧50oz」3299元買到賺到。團購囤貨礁溪寒沐「MU TABLE自助餐券」每張700元起再享買十送一！實體旅展消費滿8000元贈送獨家購物袋。

國旅市場大爆發，台北喜來登主打親子共樂假期推出「好禮二選一住宿券」3999元，任選親子社群爆紅的「手拉手樂園門票」或「行政貴賓廳Happy Hour禮遇」，另有「吃飽睡住宿券」4499元享十二廚雙人自助午餐。近郊出遊正熱，台北喜來登偕礁溪寒沐推出「聯合住宿券」每張9999元，一次入住台北華城與溫泉美鄉，另贈MU BAR迎賓飲品。

百萬網友激推的「十二廚平假日自助餐券」線上旅展獨賣雙人餐券2700元至3100元，快閃櫃與現場旅展則推單人餐券，每組四張5400元至6200元。大手筆升級餐檯菜色，必嚐厚實鮮嫩的現切果燻安格斯黑牛、和牛炸肉餅等，國人最愛海鮮清蒸龍蝦、加拿大雪蟹腳，以及假日限定鮮蒸沙公沙母、奶油黃金蟹、廣島牡蠣等少見海味，美食百匯一次過癮享受！今年北市兩大Buffet台北喜來登「十二廚」及台北寒舍艾美「探索廚房」也共同推出快閃櫃及旅展限定「平假日自助下午餐聯合券」，每組4張4600元，超人氣東西區自助佳餚暢享，不管自用或請客皆不受限。

台北寒舍艾美酒店「探索廚房」推出四種自助餐券最低每位1500元起，線上獨家餐券81折起包含「平日雙人自助餐券」3000元、「假日雙人自助餐券」3400元。快閃櫃與現場旅展則主推單人餐券每組四張6000元至6800元。寒舍艾麗酒店「LA FARFALLA義式餐廳」推出牛排控必買「美饌交饗樂」3999元，雙人享用四款牛排包含老饕、無骨牛小排、菲力、肋眼心，不分平假日皆可使用，以及「爐烤美國精選戰斧牛排50oz」雙人套餐3299元，餐券皆包含手工麵包、前菜、湯品、甜點及咖啡或茶，台北101璀璨夜景盡收眼底，美景相擁美食約會最推薦。

寒舍艾麗酒店並挑戰集團最殺折扣推出19折的「精緻客房雙人一泊一食住宿券」3699元，熱銷的「艾麗影城精緻客房雙人住宿券」3599元，60部強檔電影暢看配上點心及啤酒，飯店也能宅享受。「精緻客房雙人一泊二食住宿券」5299元，晚餐細品LA FARFALLA海陸雙人饗宴，另含早餐。

礁溪寒沐酒店的「純住房平日住宿券」只要4999元，更不容錯過「一泊一食平日住宿券」6800元，以及下殺31折的「一泊二食平日住宿券」7900元，購買兩張一泊一食或二食住宿再贈親友同遊券，免費加床現省1650元。「一泊一食家庭房平日住宿券」四人出遊9999元！不用萬元入住寒沐行館望岳閣暢玩Switch，相揪好友家人度假最自在。

MU TABLE推出「自助餐平日單人午餐券」史上最低價每張700元，「自助餐平日晚餐、假日午晚餐單人券」每張900元，快閃櫃與現場旅展享團購買十送一。川薈中餐廳推出「相思木燻燒鵝三吃券」2080元，以粵式手法呈現片皮鵝、雲脂鵝拌千絲、啤酒醬菜鵝骨湯等三種吃法滿足味蕾。「龍蝦鮮貝砂鍋粥」1980元，選用整隻活波士頓龍蝦、九孔鮑、烏蔘、澳洲干貝等海鮮燉成粥、湯鮮味美。「MU TABLE下午茶+寒沐會館套票」699元，快閃櫃與現場旅展加碼買十送一。「寒沐餐飲聯合券」每張3480元，可任選館內川薈、MU TABLE 4人份美饌，多元用餐選擇更彈性。

愛泡湯的賓客不能錯過的「映之湯(湯屋居)雙人平日券」1600元，購買十張加送一張。快閃櫃與現場旅展則推出MU CLUB會館三項熱門商品包含平日單人入場券、假日單人入場券，每張約68折起，以及會員一年籍每組38000元，入會再送住宿、餐飲與泡湯等多重好禮。