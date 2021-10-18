美國職棒大聯盟最近傳出一個重要消息，根據美媒ESPN報導，自2022年開始，全部30支球團必須提供住所給小聯盟選手！這對於被長期壓榨的小聯盟選手是一項重大福利，可行的方案是球團直接提供住所或是給予租金補貼，讓小聯盟球員最基本的「居住正義」獲得保障。30支球團老闆在今年9月一致同意這項新政策，聯盟發言人對美媒表示目前只剩下技術細節的制定，之後才會正式發布消息。

每支大聯盟球隊下面有4支小聯盟隊伍，小聯盟球員的權益已經被忽視多年。去年碰上新冠疫情停賽的時候更慘，少數球隊例如運動家老闆拒發薪水，小聯盟球員不符合失業人口資格，領不到政府補助金，一度有斷炊之虞。大聯盟球員秋信守、普萊斯(David Price)等人自掏腰包給隊上的小聯盟選手紓困，最後迫於輿論壓力，老闆們才乖乖付錢。

在這項居住德政之前，一些小聯盟球員，特別是在訓練基地位於大城市紐約、舊金山附近的，被迫擠在租金低廉的小公寓打地鋪，還有人直接睡在車上或球場。

2014年2月，小聯盟球員不滿薪水長期低於法定最低工資，發起集體訴訟控告大聯盟。經過法庭上的長期抗戰，大聯盟應對的辦法是砍掉42支小聯盟球隊，剩下120隊，然後全面調升小聯盟待遇、改善硬體設施。1A和2A球員加薪幅度70%，3A球員調升40%，3個層級的單季底薪分別為12000美元（新台幣33.6萬）、14400美元（新台幣40.3萬）、16800美元（新台幣47萬）。這些只是基本工資，如果是被叫上過大聯盟的選手（例如一些台灣旅美球員），薪資不會這麼少。