已無法尋求連任的新竹市長林智堅，日前拋出新竹升格議題，蔚為政壇熱門話題。同樣不能再選的基隆市長林右昌，今接受媒體專訪，認為基隆也應整併升格，他主張成立「北海市」或「大台北市」；且不忘向台北市長柯文哲喊話，「如果北基合併，你也可以再選」。

新竹縣市合併升格的討論還沒退燒，「颱風假連體嬰」的北北基生活圈，也傳合併呼聲。林右昌接受《自由時報》專訪，主張「縣市平權」、刪除《地制法》直轄市人口門檻，他認為，應由中央主導基隆市、新竹市、嘉義市區域整併升格。

林右昌提出兩個版本，一是整併基隆與新北市北海岸、東北角7區，包括石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪，成立「北海市」或「大基隆市」。

另一個版本則是基隆、汐止、台北合併成立「大台北市」。林右昌強調，站在都市治理的角度來看，他的兩項方案都相當可行。

林甚至不忘向柯文哲喊話，如果柯有意願，「合併後的大台北市，你也可以再出來選市長。」