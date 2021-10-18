在中國大陸十一長假結束後，從亞洲到美國的海運貨櫃現貨價格重燃上漲動力，不過，到歐洲的運費貌似已至高峰期，未來幾周有可能還會下降。兩條海運線仍裝載緊繃，全球諸多港口塞港問題短期似乎無解，甚至傳出2023年全球港口才會回歸正常化。

根據最近波羅的海貨櫃指數(FBX)，亞洲到美西40尺大櫃現貨價，周內上漲8.5%至17,377美元。同時，至美東的運費也漲6.5%至20,695美元，重新回到兩萬美元大關。不過，拉到北歐的運費幾乎沒有變化，每40尺為14,492美元，而地中海港口的現貨價也小漲，每40英尺為13,361美元。

至於在跨大西洋地區，需求強勁下，北歐到美東的FBX指數每40尺也漲至7,219美元。事實上，自3月底迄今這條航線的FBX已飆升2.3倍。從北歐過來的艙位還是很緊張，在美國要上貨櫃輪的等待時間少說3周、甚至更久，端看航線而定。

以這家以色列的以星海運（Zim）來說，就是看到跨大西洋的艙位吃緊，以及日益高漲的貨櫃運費，在退出這條航線5年多後，現在又重啟北歐與美東的定點航班，預定11月1日將首航。

由於船公司考慮的是空櫃歸還地點，以及如何有效周轉利用，因此像冷凍櫃等一些特殊貨櫃也需受預定限制。地中海航運（MSC）日前通知客戶，從歐洲到中東以及亞洲的冷凍空櫃數量，因全球調度關係，在這幾周內將會減少。

因為塞港問題愈來愈嚴重，貨櫃船業者有權臨時決定是否要停靠某個碼頭，因此貨品送達時間延誤已成常態，貨主雖然很不願意但也只能無奈接受。

同時，亞洲最大的兩個港口正面臨著半年來最嚴重塞港問題。根據彭博社統計，深圳與香港的港口於15日時，共有約270艘來自四面八方欲停港的船隻。另外，碼頭外還有約百來艘船在排隊等入港，比14日約多6成。彭博社還預測，深港兩地的港口恐怕會塞到2022年2月份，也就是傳統農曆春節時。

船舶調研資料庫Freightos指出，目前貨物走水路從亞洲運往美國約需70來天，比疫前還要久上83%。如果塞港問題不解決，中國大陸製造的商品，將無法準時供給美國將至的假期需求。同時，美國一些最大港口也面臨著類似的問題，以中國大陸進口到美國主要入口的南加州來說，其港口裝載已近緊繃，有的船隻在靠港與卸貨之前，等待期甚至長達5周之久。

有些專家學者預估，全球塞港問題可能會持續到2023年。日前，美國政府已著手解決南加州洛杉磯與長灘港的塞港問題。在全球塞港外加供應鏈斷鏈下，消費者在近期購物時，可能會碰到自己想買的東西因缺貨而買不到的情形。