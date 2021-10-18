南韓論壇Nate昨(17日)出現一則「我要告發大勢演員K某雙面人與厚臉皮的真面目」，並指控K某騙婚、勸誘墮胎等行徑，由於她形容男方是火紅演員，且「外貌給人很善良」，因此引起韓網熱烈討論。

這名網友稱去年初和K某交往，目前已分手4個月，「如果他只是個垃圾的話，我也不會浪費時間寫這篇，但他和電視上的形象實在太不同了，使我精神上無法好好過生活」，所以才決定承擔風險上傳文章。

「我所愛的這個男人，在外面看起來很善良，但是個沒良心又沒罪惡感的垃圾！」原PO透露K某見過她爸媽，原本預計明年同居，2年後準備結婚，但去年7月懷孕後，K某卻勸誘她墮胎，表示如果現在生下來，就會慘遭求償9億（約台幣2100萬），甚至對她說，「孩子生下來我無法愛他」，手術當天也沒陪伴，只在事後匯了200萬韓元（約台幣4.8萬）醫藥費，並對她態度完全丕變。

原PO也表示K某不同於電視上善良形象，其實私底下很冷漠無情，對於合作的導演、演員甚至演對手戲的女演員都可以毫不留情地飆罵，之後更找藉口說有狗仔拍到他們兩個的照片，讓公司很兩難，因此要她刪除所有合照，並單方面用電話通知分手。

另外，原PO也透露K某去年拍電視劇時，一開始抱怨戲劇很普通、很幼稚不要拍，還要邊哄他邊拍，因為不滿意角色還罵導演和演員，最後戲劇紅了，卻又說感謝導演給他代表作等噁心的話。

還有一次「他在節目裡大叫造成麻煩」，原PO看到真的在心裡大笑，「因為那就是他本人其中之一的真實模樣」，雖然K某在戀愛時，也有溫柔的模樣，但親近後就會露出本性，「比起稱讚更喜歡詆毀別人，完全以自我為中心」。

原PO也強調因為K某分手後都沒真心道歉或反省，反而變成大明星，只顧著賺錢、拍廣告，所以才會公開，因為她描述了男方特徵，因此文章深夜在韓網發酵，不少人都在猜測男演員是誰，但也要她拿出證據，不然這樣單方面寫誰會相信。