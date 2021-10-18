台北市議員鍾佩玲的唐姓前助理遭4名女子指控，利用民代助理的身分「騙炮」，先是用關心慰問等一系列暖男舉動與對方拉進距離，再伺機進攻發生關係，受害者甚至有台北市政府官員的女兒，及19歲女學生。

據《鏡週刊》報導，33歲的唐男三年多前加入民進黨何志偉團隊，之後到鍾佩玲服務處，一年多前因個人因素辭職，今年4月又回鍋，8月底稱要搬家又請辭。一名D小姐指控，三年多前唐主動傳訊息給她，因兩人政治理念相同開始有互動，唐常約她吃飯、開車帶她去看海等，沒多久後兩人發生關係；今年4月她開刀，唐也透過議員助理的身分幫忙喬病房，甚至在術後邀她同住以便照顧。

之後兩人同居，但每次D小姐想確認關係時，唐都找理由呼嚨，甚至提議兩人能以「開放式關係」交往，容許對方有其他性伴侶，直到今年8月唐突然要搬走，她才驚覺唐只是把她當洩欲對象，且在同居期間唐男已有新女友，並對外聲稱與她僅是室友。

2018年唐就讀政大研究所時也傳出性騷擾事件，一名網友小香向周刊透露，當時唐打悲情牌，稱自己因過胖及外貌被老闆討厭、被同事排擠，出於安慰，兩人越走越近，某天唐突然說自己辭去助理一職，邀請小香到飯店聊天、泡澡。小香認為唐是民代助理應不會亂來，沒想到唐突然伸手搭肩，她嚇得急忙制止；之後她泡了澡躺在床上休息，唐又問可不可以發生關係，拒絕後，唐仍用生殖器頂著她的背直到睡著，小香見狀才趕快離開。

另一名受害女子萍萍起初也是遭唐死纏爛打，還叫她老婆、對她毛手毛腳，唐更稱自己「很重性欲」，某天晚餐後把她載到故宮旁的停車場，現場一片漆黑，唐問她「妳不是欲望很強嗎？」但因萍萍父親當時是台北市政府官員，怕造成父親困擾不敢得罪唐，只能透過轉移話題讓唐打退堂鼓。

還有一位19歲的女學生小芝，則是因在網路上PO辣照被唐盯上，唐起初也是用聊天安慰、送飲料等貼心舉動取信對方，之後小芝與爸爸吵架離家出走，唐則從苗栗開車北上帶她到摩鐵過夜。她稱，當時自己精神狀況不好、很無助，所以迷迷糊糊與唐發生關係，原以為兩人關係可進一步，沒想到事後遭唐切割，唐甚至對她說「覺得妳比較開放，看了推特的照片就想跟妳上床」，小芝才驚覺自己受騙。

唐的誇張行徑連朋友也看不下去，K先生向周刊說，唐曾告訴一位女性友人，稱自己跟19歲女生約炮很有罪惡感，但又跟對方說「我還是好想妳喔！」根本是暗示自己很有行情。

針對各種指控，唐向周刊澄清，沒有性騷擾小香、萍萍，與小芝發生關係則是情投意合，跟辣照無關，也沒有射後不理，事後仍持續關心對方；但他坦言，與D小姐是砲友跟室友的關係，對於自己未拿捏好分際造成對方誤解很抱歉。至於當初會以助理身分與女生互動，是想讓對方知道自己有正當職業，也未曾炫耀過自己是渣男，僅吐露感情困擾。

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