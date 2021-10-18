日本知名AV女優三上悠亞，擁有甜美的臉蛋與傲人的F罩杯，由女團身份轉戰AV界後便大受歡迎，還因此獲得「國民AV女優」的稱號，在網路上吸引大批粉絲追蹤。但近日三上悠亞卻傳出擁有220萬名粉絲的推特帳號及照片遭人盜用，讓她無法登入PO文，只好崩潰求助網友。

三上悠亞出道以來主要透過IG、推特等社群媒體分享工作辣照，以及私下生活與穿搭，但在本月15、16日她發現自己突然無法使用推特帳號，並收到照片侵犯著作權等通知，使她的帳號因此被鎖。對此，三上悠亞相當不解的PO文詢問網友「到底是哪張照片侵權，每張照片都是我用iPhone拍的啊」，接著她難過透露，帳號疑似遭盜外國人士惡意檢舉操作，如果繼續這樣她不知道該怎麼辦才好，貼文中還打上多個哭泣符號，吸引不少網友出面提供解決辦法。

後來，三上悠亞透過平台申訴管道，成功登入推特帳號，並PO文表示透過網友的協助「已掌握犯人是誰」，他們發現那名惡整她的網友，嘗試在臉書上傳她過去曾秒刪的辣照，但因為三上悠亞沒有使用臉書，只能請網友幫忙檢舉。

昨（17）日，三上悠亞也立即上傳多張尚未上傳的工作側拍，只見她穿著白色透膚罩衫，搭配俏皮的雙馬尾造型，看起來可愛又不失性感，但下一張卻把罩衫全開，大方秀出凹凸有致的好身材，立即讓網友們大噴鼻血，紛紛留言「我每天的精神來源」、「那個網友太過分了，這麼美的圖片怎麼會想檢舉呢」、「好險女神又回來了」，吸引超過1萬人按讚並轉發。

事實上，除了三上悠亞之外，另一名AV女優白石茉莉奈也曾遭到「同一名網友」的惡意檢舉，使她尚未得到藍勾勾認證之前就遭到永久停權，讓白石茉莉奈相當崩潰，最後只好改用IG才再度恢復人氣。