陽明（2609）持續看好貨櫃航運市場，並解決一櫃難求問題，今（18）日發布重大訊息表示，取得續租21700只貨櫃使用權資產。

陽明表示，15日向Textainer Equipment Management Ltd.取得21700只貨櫃，每日租金約0.91～1.16美元，總成本約5352萬美元～6422萬美元，使用權資產金額約12.7億～15.5億台幣。

另外，陽明董事會通過處分船舶使用權資產，價格及交易相對人待詢價及簽約完成後，依規定另行公告。