陽明取得續租21700只貨櫃使用權資產 09:292021/10/18 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陽明（2609）持續看好貨櫃航運市場，並解決一櫃難求問題，今（18）日發布重大訊息表示，取得續租21700只貨櫃使用權資產。 陽明表示，15日向Textainer Equipment Management Ltd.取得21700只貨櫃，每日租金約0.91～1.16美元，總成本約5352萬美元～6422萬美元，使用權資產金額約12.7億～15.5億台幣。 另外，陽明董事會通過處分船舶使用權資產，價格及交易相對人待詢價及簽約完成後，依規定另行公告。 權證星光大道－網家 營運旺到明年 經濟風險不斷 法人現金為王 #陽明 #使用權 #資產 #貨櫃 #續租 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－景碩 Q4業績拚新高 04:102021/10/18 證券．權證 台指期 轉為逆價差 04:102021/10/18 證券．權證 樂富一號獲准追加募集 將增購龜山廠辦 09:302021/10/18 財經 美股現隱憂 看多法人變少了 04:102021/10/18 全球財經 華國月底熄燈 帝國會館轉進欣葉會館營業 04:102021/10/18 產業．科技 緯潤攜美商 建鋰電池再生產線 04:102021/10/18 證券．權證 台積供應鏈 Q4需求續旺 精材欣興 業績喊衝 04:102021/10/17 產業特刊 台船環海聯貸 首宗國家保證 04:102021/10/18 金融．稅務 暴賺千億也沒用 貨櫃三雄崩跌對台股有殺傷力 16:152021/10/17 財經 彰縣減塑同盟 1.2萬購物袋再利用 04:102021/10/18 地方新聞 台灣權王－法人捧 晶技啟碁權證拉風 04:102021/10/18 證券．權證 財經熱門新聞 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 長榮、陽明還有救？美港口狂塞炸了 官員1句爆「解封」無期 - 財經 買長榮、陽明被套慘 繼續放或忍痛砍？專家1句揭血淋淋真相 - 財經 美股噴了 殺退2隻灰犀牛！謝金河斷言未來4大變化 - 財經 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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