高雄市城中城大樓大火，燒出全台危老都更問題，總統蔡英文總統16日指示加速公辦都更，以處理危險老舊建築困境。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，新北市長侯友宜上任後，即把都更列為施政的重中之重，反觀民進黨執政的高雄市，都更是六都倒數第一。他認為，高雄市長陳其邁應該向侯友宜看齊。

羅智強今（18日）在臉書發文表示，攤開高雄的都更成績，民進黨盤據20年，都市更新20年來只推20件，危老重建4年來核准101件，兩者都是六都倒數第一。羅直言，都更涉及問題複雜，現行法令制度不夠完備，加上公部門行政效率不佳，推動確實不容易，但問題再難，事在人為，領導者付出多少心力，就能收穫多少成績。

羅智強認為，高雄市長陳其邁應向新北市長侯友宜的都更成績看齊。（圖片摘自羅智強臉書）

羅智強舉新北為例，指出新北市屋齡30年以上的住宅，高達75萬餘戶，居全國之冠，侯友宜上任後，即把都更列為施政的重中之重，提出「都更三箭」政策，市府程序簡化、主動出擊，辦理社區說明會，成立前進駐點工作站，對危老建築專案輔導，並每週舉行專案工作會議，控管進度。

為加強推動都更力道，羅智強稱，新北市於今年初還成立全國第一個地方層級的行政法人「新北住都中心」，透過企業化經營、引入民間專才，專責辦理都更業務及社宅營運，在侯友宜親自督軍下，新北市的都更屢創佳績。

羅智強強調，都市更新不但能徹底解決，老舊房屋公安隱患，翻轉城市風貌，更能為高齡長輩打造友善安居樂活環境，實現居住正義，新北市3年的成績遠勝高雄市20年，不僅高雄市，怠惰的中央都應該向新北市看齊。

針對高雄危樓管理，陳其邁16日接受採訪時強調，已對全市34棟老舊大樓清查，並下令要排除雜物堆積及避難缺失等危險因子。