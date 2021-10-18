【愛傳媒游文玫專欄】「安之若素/EQUANIMITY 」紀嘉華個展，在仲秋初涼之際，由耿畫廊帶來紀嘉華睽違三年的個展，展出其近年來的繪畫新作。對於時間的探索，是此展「安之若素」的基本精神，紀嘉華在架構上以時間為主題，肌理上則以情緒佇留為主要線路，發展出許多大大小小的意想空間。

紀嘉華畢業於美國私立賓州大學藝術碩士，同時擁有藝術與建築學歷背景的紀嘉華，長年遊走於創作者、策展人、收藏家與藝術推廣者等多重身份之間，步步能見的盡是他對理念的堅定追尋，其豐沛的生命動力幾乎不是尋常人能用靜態作品所承載，我們卻能在他的藝術之道上可俯拾即得。

低限抽象向來是紀嘉華創作的藝術語彙，他擅長以明快的色彩、井然有序的線條和不可名狀的空間深度鋪陳畫面。儘管近年來紀嘉華逐漸從空間轉向時間性的思考，但其主題內涵上始終如一：創作靈感來自生活主場景，執筆捕捉生命中從未停止流逝的吉光。

本展「安之若素」藉時間之流，隱喻藝術家詩性般的思考路徑。簡潔的作品形式與其散射出的多重閱讀層次，形成對比並從中激發出能量，觸動觀者情感上的共鳴。展期至11月13日。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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