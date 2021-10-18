【愛傳媒葉元之專欄】有個準教師分享資訊的社群叫做「靠北教甄」，有網友提到，永和某國中校長覺得「代理教師就是跪著要飯的，很多人想跪還沒有門路」。

教育局對代理教師的態度，某種程度也助長了這種氛圍。代理教師相當認真、辛苦，但新北市代理教師今年的聘期仍然是從8月29日到明年的7月1日，不滿一年，有近兩個月沒有薪水。

不僅如此，他們也沒有考績獎金、年假及國民旅遊卡、也不能晉級。元之今年勞動節前曾質詢教育局長，請教育局長幫代理教師爭取福利（薪水），但教育局長僅回答「有工作，即給薪」的口號。

實際上，很多代理教師在暑假也是有工作，例如兼任行政職或導師，但也都沒有完整的一年聘期。像是7年級導師帶班到8年級，仍然要備課、配合學校開會或是聯繫家長，怎麼能說完全沒工作？

目前全國僅剩新北市（都會區）、台南市、苗栗縣、南投縣4個縣市，兼行政職的代理教師沒有一年的聘期。

如果先幫兼行政職的代理教師爭取一年聘期，以新北市公立國小210所、公立國中81所，合計291所來看，若一所學校聘1位代理組長，給一年聘期，一年僅多增加1455萬。

元之會持續幫代理教師發聲，讓辛苦的老師受到教育局的重視。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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