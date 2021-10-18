經常感到口渴、飲食容易嗆到嗎？千萬別輕忽，很可能是口腔衰弱前兆！醫師表示，「口腔衰弱症」是長輩們容易面臨的疾病，許多人因為輕忽，甚至引起嚴重的吸入性肺炎等併發症，不可不慎！

台北醫學大學口腔醫學院與日本廣島大學口腔保健疫學科，共同舉辦「國際高齡口腔照護AR/VR工作坊」，由日本學者主講口腔衰老症的症狀，以及日本的預防介入措施，並分享口腔健康照護的方法與實務操作。

根據國健署統計，台灣65歲以上長者，平均每10人就有1人患有輕度以上的吞嚥障礙。北醫大口腔衛生學系主任周幸華指出，隨著年齡增長，口腔肌肉群及吞嚥肌肉群也會跟著衰老，平均40歲後開始退化。

如果經常感到口渴，或飲食容易噎到、嗆到，用餐時飯菜掉滿桌，口臭變嚴重，甚至口齒不清等，都可能是口腔開始弱化的徵兆。北醫大口衛系助理教授劉如芳強調，萬一一時不察，可能因此引發營養不良、吸入性肺炎等併發症；事實上，只要避免口腔衰弱症，可大幅降低風險。

北醫大口腔醫學院院長鄭信忠表示，要恢復口腔機能，必須進行口肌肉、咳嗽、吞嚥及發聲訓練。治療口腔的成本，除了假牙、牙套，還有口腔潤溼、清潔等醫材，這些都不便宜。他呼籲民眾，口腔有問題應及早就醫，同時保持良好的口腔衛生習慣。