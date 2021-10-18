這下子是否代表班西蒙斯終於屈服了呢？先前趕回費城報到且完成新冠檢測的班西蒙斯，18日首度投入七六人訓練當中，不過是否打21日開幕戰還屬未知數，七六人總教練瑞弗斯說：「他完整參加隊內訓練，我們還開玩笑跟全隊重新介紹他。」

「目前這個階段，我們還需一些時間來評估班西蒙斯的身體狀況，」瑞弗斯表示，「他的狀態不錯，但還沒有到達可以出賽的等級，我們正在試著讓他感覺舒服且融入球隊，現階段還沒關於他何時出場的具體計畫，但他準備好了，他就會上場。」

先前放話不打算再幫七六人打球，且拒絕跟隊友見面的班西蒙斯，最近因為無法忍受自己被扣薪的龐大壓力，只能低頭乖乖回到七六人報到，但他這種囂張態度，早就引發七六人高層、隊友與球迷嚴重不滿，就算重回費城報到也難消除。

只是場面話還是必須要說，七六人前鋒托必亞斯哈里斯表示，「我們都是成年人了，並非七年級或八年級的學生，對於班西蒙斯為何回歸，我們都沒有去問他。」看來就算班西蒙斯出賽了，七六人的內訌問題仍未解決，想在新球季打出好成績不太現實。