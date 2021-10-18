台股累計今年初開盤迄15日共190個交易日，集中市場總成交值為78兆815.17億元，日均值為4109.55億元，股票成交量週轉率為170.41％。康和投顧預期本周指數將在16500-17100點區間震盪，本周看好八題材類股，包含：電商股、導線架股、矽晶圓股、ABF載板股、二極體股、晶圓成熟晶圓製程股、矽智財、封測股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1. 台積電第三季財報，合併營收4146.71億元，創下歷史新高，EPS 6.03元也優於預期，權值股強勁的獲利表現有望提振台股士氣。

2. 國際貨幣基金（IMF）上修台灣2021年經濟成長，從4月的4.7％上調至5.9％，上調幅度達1.2個百分點，顯示台灣經濟情況優於先前預期，成長力道更加強勁。

3. 美上周初領失業救濟金人數降至29.3萬人，創下去年3月以來新低，也同為疫情爆發以來首度低於三十萬人關卡，強勁的失業金數據帶給市場對於經濟復甦的樂觀情緒。