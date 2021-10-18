高雄市鹽埕區城中城大火奪走46條生命，令民眾頓時失去住所，市長陳其邁日前說要全力照顧受災戶。高雄市社會局18日起開始受理依親或租屋補助申請，提供實際住戶每戶6個月計9萬元新台幣，協助受災民眾安頓日後生活。
租屋部分也與都發局及租賃公會合作，提供社會住宅或媒合包租代管房屋供災民選擇。社會局表示，受災民眾尚有36名傷者住院，20名住安置旅館，其餘依親居住，為讓受災民眾及早恢復穩定生活，18日起開始受理申請依親或租屋補助。
申請者為實際居住城中城大樓的住戶，以戶為補助對象，每戶補助半年9萬元。申請時須檢附申請書、身分證正反面影本，資格及文件齊全者，受理後一次撥款9萬元。
社會局表示，如果受災民眾因災無身分證等文件，市府會專案協助補發證件，以協助順利申請補助。市府持續關心受災民眾需求，社會局社工不間斷「一對一」協助罹難者家屬及傷者，希望在最快時間內盡全力提供照顧服務。
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