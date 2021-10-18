罷免台灣基進立委陳柏惟投票將於本周六進行投票，陳柏惟日前曾表示，把僅有一黨一席一個人的人也要拉下來，這叫做台灣民主嗎？此話引發前國民黨立委孫大千今(18日)在臉書批評，如果陳持續胡亂發言，那麼距離被罷免的命運恐怕就不會太遠了，哪一條法律規定「一黨一立委」是不可以被罷免的？

陳柏惟16日在做座談會中提到，要把僅有一黨一席一個人的人拉下來，這叫做台灣民主嗎？你把一個認真的人拉下來，這是對社會表達什麼樣事情？以後不用認真工作了？再大的壓力先放棄就對了？難道這是我們要的台灣社會嗎？

對此，孫大千指出，台灣現有許多政黨連一席立委都沒有，所以台灣就不民主了嗎？難不成「一黨一立委」是陳柏惟認定的保障名額？既然知道自己是基進黨唯一的立委，就應該更努力，更認真。

孫大千直言，罷免案如果通過，誰規定選民得到的一定是「前立委」？各個政黨，包含基進黨，都可以推派人選參加補選，到時候由台中市第二選區的選民來選擇出一位能夠贏得他們期待和信賴的新立委。他更批，「這種提油救火式的危機處理，是嫌自己還不夠好笑嗎？」