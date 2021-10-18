由於新冠疫苖接種率跨過主要門檻，澳洲主要城市持續放寬防疫限制。該國第二大城市墨爾本周日宣布自本周起解除居家令，而其第一大城市雪梨在解封一周之後，今天（周一）學童終於可以返校上課。

維多利亞州首府墨爾本是全世界為了防堵新冠疫情而封城最長時間的城市，而雪梨市實施居家上課已長達近4個月。

墨爾本將於本周五解除禁足令。自2020年3月新冠疫情爆發以來，這座擁有500萬人口的大城市共計已經封城六次，長達262天或將近9個月時間都處於封鎖中。

澳洲和其他媒體報導，墨爾本是全世界封城最久的城市，超過阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）長達234天的封鎖。

儘管維多利亞州的新冠病毒確診病例數仍在持續增加，但該州完整打完兩劑疫苗的接種率將於本周達到7成目標，得以按計畫放寬防疫限制。

維多利亞州長Daniel Andrews在宣布解封時表示：「今天是偉大的一天，是維多利亞居民可以為他們的成就感到自豪的一天」。

截至周末，雪梨所在的新南威爾斯州16歲以上人口的完整接種率已經突破8成。由於疫苖推展速度超乎預期，該州擴大解封的進程提前了幾天。此前當局承諾將隨著接種率達到70%、80%和90%時逐步放寬限制。

在雪梨市的辦公室將不必戴口罩，零售店、酒吧和健身房可以接待更多已經接種疫苖的顧客，夜店可以重新開放座位區，而婚禮將取消賓客限制。此外，學前和1到12年級學生周一返校上課，其他學生則下周重返校園。

周一新南威爾斯的單日確診數繼續呈現下滑趨勢，單日新增數265 例，創下10周來新低，並遠低於9月初疫情達到高峰時的單日確診1,599例。其鄰近的維多利亞州周一新增1,903個新感染病例，較周日的單日新增1,838例增加。