男優「12hr不停機」慘絕人寰 曝「動作片」缺工揭血汗薪資

日本AV產業發展蓬勃，AV女優和男優的待遇一直是外界關注焦點，網紅秋山燿平就為大家解惑，AV男優不像女優小有名氣就能有穩定收入來源，薪資和地位都有極大差異，大概僅有10位男優能真的達到男性夢想的境界，和女優大戰的同時，每個月又能賺到200萬日幣(約49萬新台幣)。

秋山燿平在臉書發文表示，他整理了網路以及書本上的資訊，分析出「AV男優的崗位和工資」共分為6大類，其中最低階的臨時演員一天工資約3000～5000元日幣（約736元~1227元台幣），這種演員通常在片場和女優是零接觸，雖有參與演出但就只是路人。

第二種「汁男優」，主要是「把飛機打下來，在女優的臉上著陸」，工資大約在3000～7000元日幣（約736元~1718元台幣）之間，而汁男又有再細分等級「下汁＜中汁＜上汁＜汁エース」，再來則是「フェラ男優」，負責讓女優幫他口愛，可賺到1萬5千元日幣（約3600元台幣）。

而能夠真正提槍上陣的男優有3種，第一種「一般男優」不能和知名女優拍片，可賺到3萬日幣（約新台幣7300元），凌駕於這之上的男優在日本只有70位左右，而第二種「印紙男優」就能夠和知名女優拍片，薪水最高有7萬日幣（約新台幣1萬7千元），至於最頂級的「トップ男優」，除了能夠和知名女優拍片，也能夠接廣告，薪水來到200萬日幣（約新台幣49萬元）以上，這類男優在日本只有10位左右。