美國日前公布11月起施打6款疫苗入境可免隔離，但並未包含國產高端。一名女網友表示，12月要飛美國找男友，現在美國的入境措施，卻讓她懊悔當初打高端，詢問1922是否能混打疫苗或自費混打其他廠牌，卻都被拒絕，令她無奈地說「請政府還我疫苗自由權」。

原PO昨（17）日於論壇《Dcard》指出，原本預計12月要飛美國找男友，所以當時高端上線時，她就預約接種第一劑，認為多少會產生保護力，搭飛機時也能減少感染後重症的機率，但沒想到最近美國公布，11月起國際旅客入境可出示6款疫苗完整接種證明，包括輝瑞／BNT、莫德納、AZ、嬌生、中國國藥及科興，就可免隔離，「我當下真的傻眼到不行」。

原PO為此打電話去1922詢問是否可以混打疫苗，或是自費打其他疫苗，但對方都以「到明年都不太可能讓民眾混打，也沒有要開放讓民眾自費的可能」，雖然看到政府正在積極、努力將高端推行到國際，「但我真的黑人問號到不行，我理解政府對混打方向保守之外，也不願意承擔死亡機率，但應該針對有需要的人開放自費，或是有更彈性的選擇」。

原PO說，打什麼廠牌疫苗對她來說都沒有差別，「難道第一劑打高端覺得不喜歡，不能再改打別的嗎？滷肉飯第一次吃不喜歡隔天不能換炒麵嗎？我真的好後悔打高端，不知道該怎麼辦，請政府還我疫苗自由權」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「打疫苗不是吃飯，不能這樣比」、「看到這裡就告訴我妳有多無知，笑死！滷肉飯妳可以買，疫苗有錢妳能買嗎？」、「既然已成事實，可以想想解決途徑，美國11月才實施新規定，可以考慮提早出發去美國把疫苗打一打」、「妳可以現在提早出國去國外打啊」、「沒打疫苗還是可以去美國，只是要隔離而已」、「妳已經不是3歲小孩了，自己要打高端就不要怪東怪西」。