2021里昂台灣光點計畫活動推出台語課程，盼透過密集課程，在學員心中播下台語文化的種子。參與者深受台語的豐富性與獨特性吸引，覺得台語開啟了認識語言世界的大門。

文化部「2021里昂台灣光點計畫活動」與里昂第三大學（Université de Lyon - Jean Moulin Lyon 3）合作，今年7月初推出台語課程，邀請曾來台攻讀台文所與台語的格瑞諾布大學教學研究講師顧友友（Yoann Goudin）規劃為期一週的特色台語課程，里昂第三大學博士生潘怡伶和格瑞諾布大學陳品學一同協助教學。

另外，光點計畫也將於10月21、22日在里昂三大舉辦「多語繽紛的台灣：與電影和文學的邂逅」，邀請第56屆金鐘獎最佳導演楊雅喆視訊分享創作歷程，並放映執導作品。

這次台語課程不同以往法國多以華語為主，難得機會吸引十多位學生參加，除里昂當地學生外，更有來自巴黎、梅盧斯等地學子不懼路遙熱情參與。

參與學生當中，有些人是在電影或歌曲中聽到台語感到好奇，有些人則希望透過台語更深入台灣人的日常生活

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人類學博士一年級的艾蓮（Hélène）表示，之前為了田野調查來到花蓮鄉鎮，發現當地人說得更多的，是台語和原住民語，為了日後能更進一步交流，她開始學習台語

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在一週課程中，顧友友圖像學習台語發音的新穎教學方式獲得學生一致好評。在高中教華文的米蓮娜（Miléna）和艾蓮都向中央社提到課程中最喜歡的部分是老師的「默示教學法」（Silent Way）。他們認為這種革命性的方法可以讓人直接聆聽並學習發音，「尋找台語中的聲音，尋找過去沒注意或沒聽清楚的發音，真的很有趣」。

課程主要目的在於引導學生勇敢說台語，因此在課程最後三天安排與里昂當地台灣人練習日常台語對話。中文所碩一生亞歷山大（Alexandre）表示，課程最棒的部分就是有台灣助教協助實地演練，氣氛非常生動有趣。

被問及學習台語最引人入勝的部分，參與學生不約而同提及台語的豐富性與特殊的語言地位。米蓮娜表示她和其他學過日文、韓文的學生都發現，在台語中可看見韓文和日文的類似發音，她說：「我覺得台語為我開啟了認識語言學世界的門。」

亞歷山大認為，學習台語是理解語言演變，以及中文、閩南和東亞語系間關聯的最好方式。艾蓮則表示，台語最特別的地方就是它包含了許多亞洲語言與方言。但她也坦言，台語發音很有挑戰，與中文完全不同，「最好需要有音感的耳朵」。

豐富的密集課程成功啟發學生對台語的興趣，在法國播下台語文化的種子，參與者都渴望繼續學習之路。

艾蓮說，在里昂光點計畫台語課前，她就曾上過幾堂台語課。也就是因為這些課，燃起了她內心存在的小小火種，為了進修台語課，她特別在攻讀博班的同時，還申請法國國立東方語言與文化學院（INALCO）中文系三年級。

米蓮娜則表示，由於這次課程經驗很好，讓她有動機繼續學習台語，此外，她也希望能透過台語，在未來能與台灣人有更緊密的交流，深入學習台灣文化，看到不同面向的台灣。亞歷山大說道，未來希望能到台灣，因此他當然想繼續學台語，「能學到這些台語基礎真的很幸運」。

2021里昂台灣光點計畫除台語課外，也自4月至6月舉辦6場線上講座，邀請林季苗、柯漢東（Corrado Neri

）、關首奇（Gwennaël Gaffric）、林莉菁、倪娃法（Wafa Ghermani）、蘇哲安 （Jon Solomon）、賀安娟（Ann Heylen）、馬基石（Pierre Magistry）從電影、漫畫、文學、語言社會學、語言黑客主義等面向剖析台灣。

講座也邀請台灣作家胡淑雯、法國學者高格孚（Stéphane Corcuff）和波蘭籍學者謝蘊迪（Adina Zemanek）親臨暢談台灣研究的成果。