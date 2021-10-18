10月16日0時23分，大陸長征二號F運載火箭，在酒泉衛星發射中心升空17日9時50分，神舟十三號航天員乘組員順利進入天舟三號貨運飛船。神舟十三號任務意味著大陸首次實現一年內兩送航天員飛天、一年送兩批航天員入駐太空站，這次任務中的「多個首次」也將成為大陸太空站建設期間的常態。

《環球時報》報導，在順利進駐天和核心艙之後，神舟十三號載人太空飛行乘組創紀錄的在軌駐留6個月正式開啟。據中國載人航天工程新聞發言人介紹，未來，6個月是空間站運營期間航天員乘組常態化駐留周期。

中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，這6個月，三名太空人身心素質無疑將經受更大的挑戰，隨著飛行時間的大大延長，航天員身心健康受到負面影響累積，心血管系統、肌肉和骨骼系統等失重生理效應將更加凸顯，出現睡眠障礙、疲勞等不適問題和應激醫學問題的概率也會增高。

太空人長時間工作生活在狹小、密閉、隔離、振動、噪聲等多種複雜、特殊因素交織的環境中，可能面臨睡眠狀態的變化、身心負荷過重等因素的影響，容易出現不良心理反應，甚至導致人際關係緊張、工作能力減弱。

全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩也表示，6個月的在軌駐留周期，對太空人生理和心理影響會更大。例如，在生理方面會使其骨質脫鈣和肌肉萎縮更厲害。而在心理層面，在軌駐留時間的延長也會對太空人的心理健康產生影響。

龐之浩稱，目前，在生理層面，加強鍛煉，服用特殊藥物，補充水鹽，加強營養和維生素的補充以及對肌肉進行電刺激等方式已普遍應用於太空人在軌身體調整，而貫穿於航天員訓練過程始終的心理訓練，能夠培養航天員良好的職業個性和心理品質，為完成航天任務奠定良好的心理基礎。

長征二號F火箭參與了中國載人航天工程一系列重大任務，雖然已執行過多次任務，但一年完成兩次載人發射，在中國載人航天工程的歷史上尚屬首次，而這只是後續太空站建造與應用階段的新常態。

今明兩年將會多次看到「金牌火箭」搭檔神舟飛船為太空人提供天地往返服務。

此次任務中最引人關注的亮點之一就是，王亞平不僅成為首位進駐中國太空站的女太空人，還將成為首位進行「太空漫步」的中國女太空人。

針對女太空人參加太空站飛行任務的新情況，黃偉芬表示，太空人系統分析女性的身心特點和個體需求，重點從生活保障、健康保障等方面開展針對性的設計，以確保女航天員長期飛行、健康生活、高效工作。

龐之浩稱，研究和實踐表明，女航天員從生理構造、心理素質來講，對航天環境的適應能力更持久，耐寂寞能力較強，心理素質也更穩定。