This moment between Candace Parker and her daughter after the Sky won the title 💙



(via @espn) pic.twitter.com/bymEfuXHMR — Yahoo Sports (@YahooSports) October 17 2021

身為季後賽第6種子的芝加哥天空，18日在WNBA總冠軍賽G4上演逆轉秀，最後以80比74力退地主鳳凰城水星，3勝1敗戰績拿下隊史首次WNBA總冠軍，也是史上首支並非以第1或第2種子晉級季後賽球隊摘冠，卡莉亞庫柏獲選總冠軍賽MVP。

不過全場最激動的天空球星，還是季前爆冷宣布回到家鄉球隊效力的坎蒂絲帕克，畢竟天空就是靠她末節沉穩領軍，克服打完前3節還落後水星9分劣勢，成功逆轉封后，當確定勝利到手時刻來臨，她也衝到場邊跟家人、女兒擁抱。

「我頓時有著回到高中時期的感覺，彷彿我們才剛拿下州冠軍，」拿下生涯第2次總冠軍的坎蒂絲帕克表示，「能跟我的父親、母親與家人在場邊擁抱感覺很棒，更棒的是可以看到從我開始打球就支持我的人，坐在場邊觀眾席努力幫我加油。」

坎蒂絲帕克最後替天空貢獻16分、13籃板、5助攻、4抄截與1火鍋的填滿數據表的全能表現，不過天空得分最高的是投進5顆三分球、拿下26分的艾莉奎格利，寇特妮范德斯盧特也拿10分、15助攻與9籃板的準大三元，卡莉亞庫柏10分。